Renuncia el jefe de las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda por una relación inapropiada

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — El jefe de las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda, el mariscal del aire Tony Davies, presentó su renuncia el pasado viernes luego de admitir haber mantenido una relación inapropiada durante su tiempo como líder de una unidad militar.

En un comunicado, Davies expresó: "Lamento no haberlo revelado cuando tuve la oportunidad de hacerlo". Sin embargo, no ofreció más detalles sobre las circunstancias de la relación ni sobre cuándo ocurrió.

Davies se unió a la Fuerza Aérea de Nueva Zelanda en 1984 y asumió el cargo de jefe de la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda en 2024. A raíz de su renuncia, el liderazgo pasará al contralmirante Mat Williams, quien se desempeñaba como vicejefe.

"La renuncia es por motivos personales y es consecuencia de errores de juicio cometidos por mí en el pasado, de los cuales asumo la responsabilidad", agregó Davies. También indicó que dichos errores contradecían los valores de la Fuerza de Defensa.

Las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado en el que informaron que no realizarán más comentarios al respecto, ya que el asunto ha sido remitido a un inspector general independiente para investigar la conducta militar.

El ministro de Defensa, Paul Goldsmith, quien ocupa un cargo electo en el gobierno, confirmó la recepción de la renuncia. En su declaración, Goldsmith subrayó que la situación representa un "asunto de integridad" y coincidió con Davies en que su continuidad en el cargo ya no era viable.

Goldsmith reconoció los 42 años de servicio de Davies y su contribución a la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda, pero lamentó que las circunstancias de su renuncia sean una gran decepción para los miembros de la institución.

Davies se graduó del Curso de Mando Aéreo y Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la Base Aérea Maxwell, en Alabama, en 2000, y del Colegio Real de Estudios de Defensa en Londres en 2013, según la información disponible en el sitio web de las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda. En 1998, fue nombrado miembro de la Orden del Mérito de Nueva Zelanda por su destacada actuación en la evacuación de un ciudadano estadounidense gravemente enfermo desde la Antártida durante el invierno.