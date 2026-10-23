Irán advierte sobre la crisis energética global: tres años de inestabilidad en los mercados

Buenos Aires, 23 octubre (NA-Xinhua) — Un alto funcionario de seguridad de Irán ha expresado su preocupación por la volatilidad en los mercados energéticos a nivel mundial, indicando que esta situación podría persistir "durante los próximos tres años" si Estados Unidos continúa su actual campaña de presión sobre la nación islámica, según un informe accesible a la Agencia Noticias Argentinas.

"Perpetuar la situación actual tendrá consecuencias estratégicas, entre las que destaca que los mercados de energía no encontrarán la calma durante los próximos tres años," afirmó Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en una entrevista con el medio estadounidense Drop Site News.

Rezaei también destacó que, en caso de que se imponga otra guerra a Irán, la nación aún tiene la capacidad de lanzar misiles y drones contra activos estadounidenses en la región. Además, afirmó que la lista de objetivos podría ampliarse para incluir "cables, centros de datos e instalaciones de inteligencia artificial".

El funcionario subrayó que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz ni regresará a las negociaciones a menos que se cumplan sus siete nuevas condiciones, las cuales han sido planteadas a Estados Unidos a través de mediadores.

Por otro lado, Rezaei señaló que los Estados del Golfo están redefiniendo rápidamente su relación con Irán, al darse cuenta de que las fuerzas armadas estadounidenses no son capaces de proteger sus propias bases.