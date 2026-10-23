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Irán advierte sobre la crisis energética global: tres años de inestabilidad en los mercados

Un alto funcionario iraní afirmó que la crisis en los mercados de energía continuará si persiste la presión estadounidense. Las consecuencias podrían ser estratégicas y de largo plazo.

23/10/2026 | 06:20Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 23 octubre (NA-Xinhua) — Un alto funcionario de seguridad de Irán ha expresado su preocupación por la volatilidad en los mercados energéticos a nivel mundial, indicando que esta situación podría persistir "durante los próximos tres años" si Estados Unidos continúa su actual campaña de presión sobre la nación islámica, según un informe accesible a la Agencia Noticias Argentinas.

"Perpetuar la situación actual tendrá consecuencias estratégicas, entre las que destaca que los mercados de energía no encontrarán la calma durante los próximos tres años," afirmó Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en una entrevista con el medio estadounidense Drop Site News.

Rezaei también destacó que, en caso de que se imponga otra guerra a Irán, la nación aún tiene la capacidad de lanzar misiles y drones contra activos estadounidenses en la región. Además, afirmó que la lista de objetivos podría ampliarse para incluir "cables, centros de datos e instalaciones de inteligencia artificial".

El funcionario subrayó que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz ni regresará a las negociaciones a menos que se cumplan sus siete nuevas condiciones, las cuales han sido planteadas a Estados Unidos a través de mediadores.

Por otro lado, Rezaei señaló que los Estados del Golfo están redefiniendo rápidamente su relación con Irán, al darse cuenta de que las fuerzas armadas estadounidenses no son capaces de proteger sus propias bases.

Lectura rápida

¿Qué advirtió Irán?
Un alto funcionario indicó que los mercados energéticos globales serán volátiles durante al menos tres años.

¿Quién realizó la advertencia?
La advertencia provino de Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

¿Cuándo se espera la inestabilidad?
La inestabilidad en los mercados de energía se prevé para los próximos tres años.

¿Dónde se concentra la preocupación?
La preocupación se centra en el impacto de la presión de Estados Unidos sobre Irán.

¿Por qué se redefine la relación con Irán?
Los Estados del Golfo están cambiando su relación con Irán al ver la incapacidad de EE.UU. para defender sus bases.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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