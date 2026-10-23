El papa León XIV suspendió su viaje a Asís para continuar su recuperación

El papa León XIV suspendió su viaje a Asís, previsto para el 27 de octubre, con el objetivo de proseguir su recuperación tras la cirugía torácica a la que fue sometido el martes 13 de octubre. La decisión fue comunicada este viernes por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, luego de que los médicos desaconsejaran el traslado en helicóptero como medida preventiva.

El Vaticano informó que el pontífice se realizó una radiografía de tórax de control, cuyos resultados confirmaron una evolución favorable después de la intervención quirúrgica. “El examen confirmó su excelente evolución postoperatoria”, señalaron el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, responsables del seguimiento médico.

Pese a los resultados positivos de los controles, los profesionales consideraron que todavía era necesario mantener determinadas precauciones debido al poco tiempo transcurrido desde la operación. “Dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes consideraron oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre, como medida de precaución”, indicó el comunicado oficial.

De esta manera, León XIV permanecerá en recuperación y no participará presencialmente del encuentro religioso previsto en Asís, aunque desde la Santa Sede remarcaron que su evolución médica es satisfactoria.

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Enviará un mensaje al encuentro de oración por la paz

El viaje del pontífice estaba programado para participar del encuentro denominado “Paz desarmada y desarmante”, organizado con motivo del 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada originalmente por San Juan Pablo II.

La celebración reunirá a organizadores, representantes de distintas confesiones cristianas, líderes religiosos e invitados, con el propósito de promover el diálogo y la convivencia pacífica.

Aunque no podrá asistir personalmente, el Papa León XIV enviará un mensaje de cercanía a los participantes, en el que reafirmará la importancia del entendimiento entre las religiones. Según comunicó el Vaticano, el pontífice considera que el “espíritu de Asís”, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz constituyen recursos valiosos en un contexto internacional marcado por los conflictos.

La suspensión del viaje respondió, de acuerdo con la información oficial, a una recomendación médica preventiva y no a complicaciones detectadas durante los controles posteriores a la cirugía.