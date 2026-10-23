Descubren un arma inmune oculta contra el letal cáncer de pulmón de células pequeñas

Investigadores del Instituto Walter y Eliza Hall (WEHI) descubrieron un tipo de célula inmune previamente ignorada que puede detectar y destruir el cáncer de pulmón de células pequeñas (SCLC), la forma más agresiva de cáncer de pulmón a nivel mundial. Este hallazgo, publicado en la revista Cancer Cell, indicó que los pacientes con una mayor cantidad de estas células especializadas tienden a sobrevivir más tiempo.

El equipo de investigación también demostró que medicamentos ya en uso podrían potenciar la capacidad de estas células inmunes para combatir el cáncer. Esta estrategia podría mejorar los tratamientos existentes e incrementar el número de pacientes que se benefician de la inmunoterapia.

A primera vista

Los científicos identificaron una población de células inmunes que puede reconocer y destruir el cáncer de pulmón de células pequeñas, revelando una nueva defensa potencial contra esta enfermedad mortal.

Estas células, conocidas como células T gamma delta, pueden atacar el cáncer de pulmón incluso cuando los tumores escapan a la detección por parte de las células inmunes convencionales, abordando uno de los mayores obstáculos para el tratamiento exitoso.

Los investigadores de WEHI también descubrieron que medicamentos existentes pueden fortalecer la actividad de estas células en la lucha contra el cáncer, ofreciendo una posible forma de mejorar el tratamiento para pacientes con pocas opciones efectivas.

Por qué el cáncer de pulmón de células pequeñas es tan difícil de tratar

El SCLC es uno de los cánceres más mortales, con menos del 7% de los pacientes sobreviviendo cinco años después del diagnóstico. Aunque la inmunoterapia ha mejorado drásticamente el tratamiento para varios tipos de cáncer, su éxito contra el SCLC ha sido mucho más limitado. Solo una pequeña proporción de pacientes experimenta beneficios duraderos.

Un desafío importante es la capacidad del cáncer para evadir la vigilancia inmunológica. Los tumores de SCLC frecuentemente evitan la detección por parte de las células inmunes convencionales, que son la base de muchos tratamientos de inmunoterapia, permitiendo que la enfermedad persista a pesar de las defensas naturales del cuerpo.

Los hallazgos publicados en Cancer Cell sugieren que puede existir otra manera para que el sistema inmunológico reconozca y ataque estos tumores. Al identificar una vía inmune previamente ignorada, los investigadores han descubierto una posible estrategia para superar la habilidad del cáncer de permanecer oculto.

La profesora Kate Sutherland, autora principal del estudio y jefa de laboratorio en WEHI, comentó que este descubrimiento podría ayudar a abordar un desafío persistente en la investigación del cáncer de pulmón: encontrar formas de hacer que la inmunoterapia sea efectiva para más pacientes. "Durante décadas, hemos sabido que el cáncer de pulmón de células pequeñas es excepcionalmente bueno para esconderse del sistema inmunológico", afirmó la profesora Sutherland. "Hemos encontrado una célula inmune que parece capaz de ver a través de ese disfraz".

La profesora Sutherland añadió: "Los pacientes cuyos tumores contenían más de estas células inmunes especializadas a menudo tuvieron mejores resultados en el tratamiento. Esta es la evidencia más fuerte hasta ahora de que las células T gamma delta están presentes en los cánceres de pulmón de células pequeñas y parecen capaces de luchar contra la enfermedad".

Tumores en miniatura revelan una potente respuesta inmune

Para investigar si las células T gamma delta podían atacar directamente el cáncer de pulmón, los científicos desarrollaron tumores en miniatura en el laboratorio utilizando muestras de tejido donadas por pacientes. Las muestras fueron obtenidas a través del Biobanco de Cáncer de Victoria en asociación con el Royal Melbourne Hospital.

Estos tumores en miniatura proporcionan uno de los modelos de laboratorio más realistas del SCLC creados hasta ahora, permitiendo a los investigadores estudiar cómo se comporta el cáncer y cómo responde a los tratamientos potenciales.

El equipo introdujo luego las células T gamma delta recolectadas de la sangre de los mismos pacientes en los modelos tumorales. Los resultados mostraron que estas células inmunes eran altamente efectivas para identificar y destruir las células de SCLC.

Los científicos llevaron a cabo una prueba adicional para determinar si dos medicamentos ya aprobados para otros usos podrían hacer que esta respuesta inmune fuera aún más fuerte. Los fármacos probados fueron tarlatamab (un tratamiento para el cáncer aprobado para el SCLC) y zoledronato (aprobado para la osteoporosis y enfermedades óseas relacionadas con el cáncer).

Cada medicamento contribuyó de manera diferente. El zoledronato aumentó el número de células T gamma delta disponibles y mejoró su capacidad para identificar los tumores de cáncer de pulmón. El tarlatamab ayudó a unir las células inmunes y las células cancerosas, dirigiendo efectivamente el ataque inmune hacia los tumores.

Cuando se usaron juntos, los medicamentos aumentaron sustancialmente la capacidad de las células T gamma delta para matar células cancerosas en experimentos de laboratorio. Estos hallazgos sugieren que combinar tratamientos existentes podría proporcionar una nueva estrategia para fortalecer la respuesta del sistema inmunológico al SCLC.

¿Pueden los medicamentos existentes llevar a nuevas terapias para el cáncer de pulmón?

El doctor Jin Ng, primer autor del estudio, mencionó que el descubrimiento también podría respaldar un enfoque de tratamiento conocido como transferencia de células adoptivas. Este método implica recolectar células inmunes, multiplicarlas fuera del cuerpo y luego reinfundir grandes cantidades de esas células en un paciente para ayudar a combatir el cáncer.

Dado que ya se han desarrollado métodos para expandir y reinfundir células T gamma delta, los investigadores creen que sus hallazgos podrían acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos. "Para los pacientes con niveles más bajos de células T gamma delta, terapias como el zoledronato pueden ofrecer una forma de aumentar sus células inmunes contra el cáncer y su capacidad de respuesta a los tratamientos", comentó el doctor Ng.

"Como las terapias que expanden y reinfunden células T gamma delta ya existen, nuestros hallazgos plantean la emocionante posibilidad de traducir rápidamente este descubrimiento en nuevas estrategias de tratamiento. Esto podría abrir una vía completamente nueva para enfoques de tratamiento personalizados en el cáncer de pulmón de células pequeñas y otros cánceres sólidos que a menudo son ignorados por las células inmunes convencionales".

Pistas de ensayos clínicos importantes sobre inmunoterapia del cáncer de pulmón

La investigación comenzó con un examen de datos de dos ensayos clínicos influyentes, IMpower133 y CASPIAN. Ambos estudios ayudaron a establecer la inmunoterapia como una opción de tratamiento estándar para pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas.

Los investigadores notaron evidencia que apuntaba a un papel importante para las células T gamma delta y utilizaron técnicas genómicas y computacionales sofisticadas para investigar más a fondo.

Los análisis realizados por los equipos de genómica y bioinformática de WEHI revelaron que los pacientes con firmas más fuertes de células T gamma delta eran aquellos que más se beneficiaron de la inmunoterapia.

Junto con los hallazgos de laboratorio, estos resultados refuerzan la evidencia de que las células T gamma delta desempeñan un papel importante en la respuesta inmune al SCLC y podrían convertirse en objetivos útiles para futuras terapias.

El equipo de WEHI ahora trabaja con científicos del Doherty Institute para construir sobre este descubrimiento, con el objetivo de traducir los hallazgos en una nueva clase de fármacos de inmunoterapia para el cáncer de pulmón de células pequeñas.

La investigación recibió apoyo del Cancer Council Victoria, el National Health and Medical Research Council (NHMRC), The CASS Foundation y The International Association for the Study of Lung Cancer.