La startup Daytona alcanza una valoración de $1B con apoyo de FirstMark y destacados inversores

Daytona Platforms anunció el pasado viernes que había recaudado $60 millones en una ronda de financiamiento Serie B, alcanzando una valoración de $1 mil millones. Con esta nueva inyección de capital, la compañía ahora ha recaudado un total de $91 millones.

La startup, con sede en Nueva York, no solo atrajo a FirstMark, que también lideró su ronda de financiamiento Serie A de $24 millones en febrero, sino que también contó con el respaldo de un grupo de reconocidos inversores ángeles. Entre ellos se encuentran Patrick Collison, fundador de Stripe, Tobi Lütke de Shopify, Aravind Srinivas de Perplexity, Eric Yuan de Zoom, Olivier Pomel de Datadog, Adam D'Angelo de Quora (quien también es miembro de la junta de OpenAI), y Brendan Foody de Mercor. También participaron Qualcomm Ventures, Samsung Next y Okta Ventures.

Con tres años de trayectoria, Daytona se dedica a construir una nube específicamente diseñada para agentes, quienes tienen necesidades de infraestructura distintas a las del software tradicional. Según el fundador Ivan Burazin, "los agentes no operan como los servicios de larga duración para los que se diseñó la nube actual. Generan miles de trabajos cortos y estatales que nadie planeó con anticipación, y necesitan una nube construida para eso". La nube de Daytona, agregó, es como darle a cada agente su propia computadora, donde pueden acceder a versiones aisladas de Linux, Windows, macOS y GPUs, entre otros servicios, todo en una sola plataforma.