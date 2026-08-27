Brote de ciclosporiasis por lechuga afecta a 20 estados de EEUU, sumando 3 nuevos

FOTO: Funcionarios de EEUU vinculan brote de ciclosporiasis por lechuga a 3 estados más

WASHINGTON — La propagación de una enfermedad parasitaria asociada a la lechuga iceberg retirada del mercado ha sido confirmada en 20 estados de Estados Unidos, según lo informado por funcionarios de salud federales el jueves pasado.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha comunicado que investigadores han detectado casos adicionales en Georgia, Tennessee y Texas. Actualmente, el número total de personas afectadas por el parásito ha llegado a 11.458, un incremento respecto a las 10.900 reportadas la semana anterior.

La investigación de la FDA, junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y las autoridades de salud estatales, se ha centrado en una granja ubicada en el centro de México, que es operada por Taylor Farms, un destacado proveedor de productos agrícolas en Estados Unidos.

La FDA ha indicado que su equipo sigue realizando inspecciones y análisis de productos en la granja, en colaboración con funcionarios del gobierno mexicano. Además, la agencia asegura que "confía en que toda la lechuga iceberg retirada del mercado relacionada con este brote específico de cyclospora ya no está disponible para la venta".

La cyclospora es un parásito microscópico que comúnmente provoca diarrea acuosa, con evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas, de acuerdo a los CDC. Este tipo de brotes tienden a ser más frecuentes hacia finales de la primavera y durante el verano boreal.

Este parásito infecta los intestinos y se transmite a través de las heces. La enfermedad, conocida como ciclosporiasis, es menos común que otras enfermedades transmitidas por alimentos, como la salmonela y la E. coli, y muchos de sus casos no se asocian con un alimento o fuente específica.

Los CDC han reportado que en lo que va del año se han registrado cerca de 29.000 casos confirmados o sospechosos de cyclospora en Estados Unidos, con 922 hospitalizaciones. Previamente, el año más problemático fue 2019, cuando se registraron aproximadamente 4.700 casos en todo el país.