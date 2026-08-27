FOTO: Tres mujeres aprendieron construcción en la UNC, crearon su emprendimiento y hoy generan trabajo.

Hace tres años llegaron a Viva la Radio para contar una historia que recién comenzaba. Adela, Mirta y Vanina se habían conocido en la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde se capacitaron en construcción en seco, y decidieron transformar ese aprendizaje en una salida laboral.

Hoy, el escenario es completamente diferente. Las tres mujeres lograron consolidar su emprendimiento, Nivel 3D Construcciones, ampliaron sus servicios y consiguieron algo que parecía lejano cuando dieron sus primeros pasos: vivir de su trabajo y generar oportunidades laborales para otras personas.

La historia volvió a Cadena 3 como un seguimiento para mostrar cuánto puede cambiar un proyecto cuando la capacitación se transforma en experiencia y trabajo.

De la construcción en seco a una empresa de servicios

Durante estos años, las integrantes de Nivel 3D no se quedaron solamente con los conocimientos adquiridos inicialmente. Continuaron capacitándose en la Escuela de Oficios y sumaron herramientas en carpintería, herrería y distintas áreas vinculadas con la construcción.

Ese crecimiento les permitió ampliar considerablemente los trabajos que realizan. Actualmente intervienen en obras que incluyen electricidad, plomería, impermeabilización, pintura, colocación y reparación de aberturas y restauración de muebles, entre otras tareas.

En una de las viviendas que visitó Cadena 3, las mujeres trabajan en una remodelación integral y ponen en práctica buena parte de los conocimientos que fueron incorporando durante estos años.

Pero el crecimiento no terminó allí.

Nivel 3D comenzó también a generar trabajo para otras personas, muchas de ellas egresadas de la misma Escuela de Oficios de la UNC.

“Muchísimo”: cómo cambió el emprendimiento en tres años

Adela, una de las fundadoras, recordó aquellos primeros pasos y explicó cuánto cambió el proyecto desde aquella primera entrevista.

“Muchísimo”, resumió al comparar el presente con aquella etapa inicial, marcada por la incertidumbre y el desafío de conseguir los primeros trabajos.

Según contó, durante estos tres años incorporaron más estudio, preparación y experiencia, algo que también modificó la manera en que enfrentan cada obra.

La experiencia, explicó, les permitió desarrollar una mirada más precisa sobre los trabajos y entender mejor qué necesita cada cliente.

“Gracias a Dios, no uso propaganda, no uso tarjetas. Es todo de boca en boca”, contó Adela.

Ese crecimiento se sostuvo, según explicó, en tres pilares: compromiso, responsabilidad y honestidad, además de la preparación necesaria para cada tarea.

La confianza como diferencial

Otro de los aspectos que destacan las integrantes de Nivel 3D es la relación que construyeron con sus clientes, especialmente con otras mujeres.

Adela explicó que muchas mujeres las eligen porque sienten una mayor confianza y cercanía al momento de encarar reformas o trabajos dentro de sus hogares.

También existe un componente de sorpresa: no es habitual para todos los clientes encontrarse con mujeres dedicadas a tareas tradicionalmente asociadas a los hombres.

“Cuando la gente nos ve, como que dice: ‘Hola, pero encima hacen las cosas bien’”, relató.

Esa confianza se suma a un detalle que ellas consideran fundamental: el cuidado y la limpieza durante las obras.

Además de realizar el trabajo solicitado, procuran dejar los espacios ordenados y limpios. Un diferencial que, según explicaron, sus clientas valoran especialmente.

Una capacitación que se convirtió en trabajo

La historia de Adela, Mirta y Vanina muestra el recorrido que puede comenzar con una capacitación y terminar en un emprendimiento consolidado.

Lo que hace tres años era un proyecto que recién daba sus primeros pasos hoy es una actividad que les permite vivir de su profesión, ampliar sus servicios y generar empleo para otros trabajadores.

Además, varias de las personas que se incorporaron al emprendimiento también pasaron por la Escuela de Oficios de la UNC.

De esta manera, el círculo se amplía: la capacitación se transforma en trabajo y ese trabajo, a su vez, genera nuevas oportunidades para quienes buscan aprender un oficio y encontrar una salida laboral.

Nivel 3D Construcciones puede encontrarse en redes sociales como “Nivel 3D Construcciones”. Para contactarse con el emprendimiento, también está disponible el teléfono 351-333-8100.

Informe de Jorge Mercado.