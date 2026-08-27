El gesto del "Negro" Rada cuando estaba en coma: "Abrió los ojos cuando escuchó música de su hija"

La muerte de Ruben Rada dejó una profunda tristeza en Uruguay y también en otros países de la región, donde el artista construyó durante décadas un vínculo único con el público. En medio de los homenajes, el médico y exsenador uruguayo Marcos Carámbula compartió un recuerdo especialmente conmovedor sobre los últimos días del músico.

Carámbula acompañó a Rada durante el período final de su internación y destacó especialmente el rol de su familia, que permaneció a su lado hasta el último momento.

“Debe ser de las personas más queridas, no solo acá en Uruguay, sino en Argentina y en otros países, porque transmitía siempre esa cosa tan linda de la música y la alegría”, expresó.

El médico contó que el estado de salud del artista era extremadamente delicado y que permaneció en el CTI durante varias semanas. Sin embargo, entre las dificultades de ese momento, hubo una escena que quedó grabada en su memoria.

Carámbula relató que en una de las visitas al CTI ingresó junto a Matías, uno de los hijos de Rada, y Patricia, su esposa. El músico estaba en coma inducido e intubado.

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“Le pusieron música al Negro”, recordó.

Entonces Matías le anunció que iba a sonar una canción de su hermana Julieta. Cuando comenzó la música, ocurrió algo inesperado.

“Matías le dice: ‘Está la música de Julieta’, y empezó a sonar la música de Julieta. Y el Negro abrió los ojos, esos ojos grandes que tenía, de sorpresa”, relató Carámbula.

Rada permaneció unos instantes con los ojos abiertos, escuchó la canción y luego volvió a cerrar los ojos.

“Escuchó la canción de Julieta, cerró los ojos y volvió a su coma”, contó el médico.

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?? Habla el médico y exsenador Marcos Carámbula.



??? "Él peleó hasta el final, con un cuadro muy difícil, y quiero destacar a la familia que lo rodeó permanentemente, a su esposa, Patricia, a sus hijos, Lucila, Julieta, Matías, que estuvieron al pie del cañón rodeándolo de amor y… pic.twitter.com/sOW7yYFNJp — INFO CAPITAL (@InfoCapitalTV) August 27, 2026

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Para Carámbula, aquella escena resumió de alguna manera el vínculo profundo que Rada mantuvo durante toda su vida con la música y con sus hijos.

“Es una despedida tan significativa, ese amor por la música, por sus hijos, por todo nuestro pueblo, entregado siempre con esa generosidad, humildad y además excelencia”, reflexionó.

El exsenador también destacó el acompañamiento permanente de la familia durante la internación y mencionó especialmente a su esposa Patricia y a sus hijos Lucila, Julieta y Matías.

“Estuvieron al pie del cañón rodeándolo de amor y de música”, sostuvo.

Carámbula consideró que esa cercanía familiar fue fundamental durante el difícil proceso que atravesó el músico antes de su muerte.

También valoró la manera en que el público uruguayo decidió despedirlo: con música, tambores y alegría, tal como Rada había querido.

“Al pueblo lo ha celebrado como él quería, en plena, tocando el tambor por las calles del barrio Sur de Palermo”, señaló.