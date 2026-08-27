Con música y baile, Uruguay despide a Rada: el emotivo homenaje al ritmo de "Muriendo de plena"
El velatorio del mítico músico uruguayo se convirtió en una celebración de su legado. León Gieco, Jorge Nasser, Natalia Oreiro, Ricardo Mollo y Dante Spinetta, entre otros artistas, participaron del homenaje en el Palacio Legislativo.
27/08/2026 | 18:18Redacción Cadena 3
FOTO: Natalia Oreiro y Ricardo Mollo en el último adiós al "Negro" Rada. Foto: Telemundo.
FOTO: Con música y baile, Uruguay despide a Rada.
Uruguay despide a Ruben Rada con música, candombe y emoción. Los restos del reconocido artista son velados este jueves en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde familiares, amigos, colegas y cientos de seguidores se acercaron para darle el último adiós.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurrió cuando comenzó a sonar “Muriendo de plena”, una de las canciones más reconocidas de Rada. Al ritmo de la música, los presentes comenzaron a cantar y bailar, en una escena que reflejó el espíritu festivo que caracterizó al artista durante toda su trayectoria.
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Entre quienes participaron del homenaje estuvieron León Gieco, Jorge Nasser, Natalia Oreiro, Ricardo Mollo y Dante Spinetta, además de familiares, allegados y numerosos músicos que quisieron acompañar la despedida.
También estuvo presente el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, quien se acercó al Palacio Legislativo para acompañar a la familia y rendir homenaje al músico.
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Al ritmo de "Muriendo de plena", familia, allegados y público en general despiden a Ruben Rada. ?? Informa— Noticias 5 (@5noticiasuy) August 27, 2026
?? Informa @gperdomo22 pic.twitter.com/oU5Ug7xrKu
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“Había que vivirlo con alegría”
Durante su presencia en el velatorio, Orsi recordó que Rada había dejado un mensaje claro sobre cómo quería ser recordado.
“Esto va a seguir, esto no para, seguro que mañana mismo hay un clima de comunión con un mensaje que fue claro de él: que el día que no estuviera, había que vivirlo con alegría”, expresó el mandatario.
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El velatorio de Ruben Rada tuvo un momento emotivo que fue la entonación de "Muriendo de Plena", uno de los hits del artista.— Telemundo (@TelemundoUY) August 27, 2026
Comenzó a sonar en los parlantes y todos los presentes empezaron a cantarlo y bailarlo. Entre ellos estaban Natalia Oreiro y su pareja, el líder de… pic.twitter.com/xvlm24y6ue
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Orsi destacó además la enorme influencia cultural del artista y su capacidad para llegar a distintas generaciones y sectores de la sociedad uruguaya.
En ese sentido, recordó la dimensión popular de su música y cómo canciones de Rada trascendieron las fronteras de Uruguay y llegaron a públicos diversos.
Una despedida a la medida de Rada
El homenaje en el Palacio Legislativo tuvo una particularidad que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más significativas de la despedida: la gente bailando y celebrando al músico en lugar de limitarse a un homenaje solemne.
La escena al ritmo de “Muriendo de plena” sintetizó la personalidad artística de Rada, marcada por el candombe, la plena, el humor y una permanente conexión con el público.
La despedida había comenzado incluso antes del velatorio formal, cuando seguidores del músico se reunieron en distintos puntos de Montevideo para homenajearlo con tambores y candombe.
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Los restos de Rada son velados con acceso abierto al público en el Palacio Legislativo, en una despedida popular que busca reflejar la profunda huella que dejó el artista en la cultura uruguaya.
Entre lágrimas, canciones y baile, Uruguay eligió despedir a Ruben Rada como él mismo había pedido: celebrando la vida y la música.
Lectura rápida
¿Qué evento se está llevando a cabo en Uruguay?
Se está llevando a cabo el velorio de Ruben Rada en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.
¿Quiénes asistieron al homenaje?
Asistieron familiares, amigos, colegas como León Gieco, Jorge Nasser, Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, Dante Spinetta y el presidente Yamandú Orsi.
¿Cuándo fue el velorio de Ruben Rada?
El velorio se llevó a cabo este jueves.
¿Dónde se realizó el homenaje a Rada?
El homenaje se realizó en el Palacio Legislativo de Uruguay.
¿Por qué se eligió una despedida festiva?
Se eligió una despedida festiva para reflejar el espíritu alegre y festivo que caracterizó a Ruben Rada a lo largo de su trayectoria.