La escuela en Rafaela que difunde el legado pedagógico del italiano Lorenzo Milani

La Casona es una escuela de nivel inicial y primer ciclo, además de un centro de día y espacio de talleres para jóvenes en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.

Detrás de la gestión está la Asociación Civil Barbiana, que tomó su nombre del movimiento educativo que inspiró el maestro y religioso italiano Lorenzo Milani en la década del ´50.

Esta iniciativa busca ofrecer una oportunidad educativa a los adolescentes en situaciones de dificultad social.

Ana Santucci, integrante del equipo, explicó a Cadena 3 que el proyecto tiene como objetivo garantizar el derecho a la escuela secundaria, sobre todo en el periurbano de la ciudad. "Estamos trabajando en la autorización del Ministerio de Educación de la provincia para comenzar en 2027", señala Santucci.

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En 2022, los fundadores pudieron viajar a Italia por primera vez para participar del segundo congreso de la «Red de Escuelas Barbianas 2040» y conocer algunas de las distintas experiencias educativas que la integran. Como consecuencia de ese encuentro personal, el 13 de noviembre pasado firmaron un acuerdo de colaboración que hace a la escuela argentina parte de dicha red con el objetivo de promover acciones comunes para profundizar, actualizar y experimentar el enfoque educativo de Don Lorenzo Milani.

La institución tiene como base la obra de Lorenzo Milani, un sacerdote que defendió el derecho a la educación de los más vulnerables. Santucci recuerda que el cura Milani "preparaba a los hijos de campesinos expulsados de las escuelas públicas para que sean futuros docentes".

En Rafaela, el abandono escolar afecta a un alto porcentaje de jóvenes. Santucci señaló: "Seis de diez adolescentes no terminan la secundaria. Ese es un dato alarmante que refleja la realidad educativa".

La Casona de los Pibes nació en 2009 inspirada en la obra que Lorenzo Milani llevó adelante en Barbiana, una pequeña localidad de Italia a mediados del siglo XX. La «Escuela Barbiana», perteneciente al movimiento de la Escuela Nueva, recibió a los niños más desfavorecidos de la zona, hijos de obreros y campesinos con una oferta innovadora, emancipadora, y absolutamente crítica del sistema imperante que favorecía la exclusión, la competencia y la desigualdad.

Hoy lleva adelante una propuesta socioeducativa destinada a niños/as, adolescentes y jóvenes de entre 3 y 30 años de edad, con el “aprender haciendo” como premisa, donde el conocimiento se construye en articulación entre la práctica y la teoría. Además, ofrecen espacios de prácticas para estudiantes de profesorados y talleres para familias.

Entrevista de Amamos Argentina.