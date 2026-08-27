Colombia: ataque aéreo del Ejército provoca la muerte de 8 guerrilleros en Guaviare

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- Un bombardeo militar en el departamento del Guaviare, ubicado en el centro-sur de Colombia, dejó como saldo la muerte de al menos ocho guerrilleros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las principales disidencias de las FARC. La información fue confirmada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien destacó que este ataque es el más letal ordenado por el nuevo gobierno hasta el momento.

"En un bombardeo de precisión y posterior operación de nuestros comandos, el balance preliminar registra 8 terroristas dados de baja hasta ahora", publicó De la Espriella en su cuenta de X (Twitter).

El mandatario calificó la operación como un golpe contundente contra las estructuras criminales de la facción liderada por el narcoterrorista alias Calarcá, cuyo verdadero nombre es Alexander Díaz Mendoza, jefe del EMBF. Este ataque aéreo tuvo lugar en la madrugada del jueves y, además de las bajas, se lograron incautar 11 fusiles y cinco ametralladoras, junto con una considerable cantidad de material logístico y de abastecimiento.

Este bombardeo representa el segundo ataque de este tipo bajo el gobierno de De la Espriella. Los guerrilleros abatidos formaban parte de una disidencia de las FARC que se negó a firmar el acuerdo de paz histórico en 2016.

No tendrán escondite

El gobierno reafirmó que la operación continúa y nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona. El presidente, quien asumió el cargo hace apenas tres semanas, prometió una postura firme contra los grupos armados ilegales y la delincuencia en general. De la Espriella advirtió que Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva, asegurando que los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional.

Colombia enfrenta actualmente la peor ola de violencia en una década, originada por el conflicto entre guerrillas y narcotraficantes en el país, que es el mayor productor de cocaína a nivel mundial. El expresidente Gustavo Petro había intentado negociar la paz con todas las organizaciones ilegales, pero el nuevo gobierno ha decidido romper esas conversaciones y se comprometió a implementar un plan de choque para doblegar a los grupos.

A comienzos de agosto, el Ejecutivo anunció su primer bombardeo, que resultó en la muerte de dos guerrilleros y algunos civiles heridos. Además, el 12 de agosto, el gobierno autorizó a Estados Unidos a realizar operaciones militares conjuntas en la lucha contra el narcotráfico.