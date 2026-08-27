El fenómeno de El Niño se intensifica por el cambio climático, según un nuevo estudio

WASHINGTON — Un estudio reciente ha revelado que el fenómeno climático conocido como El Niño se está volviendo cada vez más potente, en parte debido al cambio climático inducido por actividades humanas. Este fenómeno, que provoca aumentos abruptos en las temperaturas globales, ha mostrado un incremento del 36% en su fuerza en comparación con los niveles de antes de la era industrial, con un aumento del 16% solo en los últimos 40 años.

Los resultados de la investigación, publicados en la revista Science, llegan en un momento en que se anticipa que el El Niño actual, que comenzó hace unos meses, será el más intenso registrado en la historia. Este fenómeno, que implica un calentamiento temporal de ciertas áreas del Pacífico ecuatorial, tiene consecuencias globales, como olas de calor, inundaciones en algunas regiones y sequías en otras, lo que puede resultar en daños económicos que ascienden a billones de dólares.

"Es relevante porque los El Niño más fuertes generan impactos más severos en los eventos climáticos extremos en todo el mundo", indicó Julia Cole, autora principal del estudio y científica del paleoclima en la Universidad de Michigan. "Al comparar nuestros datos con el registro de temperatura global, observamos que el aumento en la intensidad de El Niño está muy alineado con el incremento de la temperatura global atribuible a la quema de combustibles fósiles".

El estudio se basa en un análisis de fenómenos de El Niño que ocurrieron hace aproximadamente 900 años. La investigación destaca que, a medida que el mundo se calienta, es probable que estos fenómenos se fortalezcan, ya que dependen de las diferencias de temperatura en los océanos.

Por su parte, Boris Worm, científico marino de la Universidad de Dalhousie que no participó en el estudio, afirmó que El Niño es uno de los aspectos más extremos de la variabilidad climática, con efectos que van desde la reducción de pesquerías locales hasta la escasez de alimentos en diversas regiones del planeta.

La intensidad de El Niño se determina al medir la temperatura del agua en una región del Pacífico central y compararla con un promedio normal durante tres meses. Si la temperatura supera los 0,5 grados Celsius, se clasifica como El Niño. Actualmente, la cifra registrada es de 2,7 grados Celsius, y se espera que continúe aumentando en los próximos meses, según el rastreador de El Niño de la Universidad de Columbia.

A pesar de que los registros observacionales sobre El Niño solo se remontan a unas pocas décadas, los científicos han buscado indicios históricos que puedan señalar eventos de El Niño en el pasado. Esto incluye revisar registros de cambios climáticos globales y reconocer fenómenos históricos como el El Niño de 1877.

Cole también examinó 29 fósiles de coral en las islas Galápagos, utilizando mediciones de la composición química de los corales para inferir datos sobre las temperaturas marinas a lo largo de los siglos. Su análisis muestra patrones que sugieren un aumento en la intensidad de El Niño a medida que el clima global se calienta.

El estudio ha generado reacciones mixtas en la comunidad científica. Algunos expertos lo consideran un avance significativo en la comprensión de El Niño, mientras que otros cuestionan la validez de los datos, señalando discrepancias con observaciones recientes sobre la temperatura del agua en las Galápagos. Sin embargo, todos coinciden en que el cambio climático representa una amenaza inminente que requiere atención urgente.