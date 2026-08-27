Trump firma orden para renombrar el Lago Ontario como Lago América en medio de tensiones comerciales

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que establece el cambio de nombre del Lago Ontario a Lago América. Esta medida se enmarca en el contexto de una creciente guerra comercial con Canadá y responde a una amenaza hecha por el mandatario en días anteriores.

"Vamos a cambiar el nombre del Lago Ontario, con efecto inmediato, a Lago América", expresó Trump durante la firma de la orden ejecutiva, según reportaron CBS News y CNN, y también fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.

En su red social Truth Social, Trump había anticipado que su administración estaba considerando seriamente este cambio y publicó un mapa en el que se eliminaba la etiqueta "Lago Ontario".

Además, el presidente afirmó que Estados Unidos ya no anticipa tener una relación comercial significativa con la provincia canadiense de Ontario.

La orden ejecutiva instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, a actualizar el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) para que refleje esta modificación. El GNIS colabora con la Junta de Nombres Geográficos de EE. UU. para estandarizar los nombres de lugares a nivel federal.

Aunque Trump no tiene autoridad para obligar a otros países o a organismos internacionales a adoptar el nombre de Lago América, sí puede requerir que el gobierno federal lo haga.

Cuando se le preguntó sobre el mensaje que enviaba a Canadá con esta decisión, Trump respondió: "Sin mensaje alguno. Como saben, Canadá nos ha estado estafando durante mucho tiempo en materia comercial, lamentablemente. Incluso en el ámbito militar. Ya saben, defendemos a Canadá sin recibir nada a cambio".

Las relaciones entre Estados Unidos y Canadá están marcadas por tensiones comerciales, y este último anuncio se produce tras el anuncio del gobierno canadiense de imponer aranceles de represalia a más de 700 productos estadounidenses, que suman un valor de 20.000 millones de dólares.

La respuesta de Canadá se dio luego de que el gobierno de Trump impusiera aranceles del 50% a productos canadienses, tras el colapso de negociaciones comerciales. El primer ministro canadiense, Mark Carney, acusó a Washington de intentar someter a Canadá y afirmó que las exigencias estadounidenses durante las conversaciones fracasadas buscaban "destruir" las principales industrias de su país.