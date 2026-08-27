Angela Davis llama a la liberación mundial desde el feminismo en su visita a México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La filósofa afroamericana Angela Davis realizó una visita a México, donde reiteró sus demandas históricas por la abolición del sistema punitivo, el feminismo y la justicia racial. En un evento celebrado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Davis se dirigió a un público joven que llenó los espacios, enfatizando la necesidad de organizarse colectivamente para impulsar cambios sociales.

"El primer trabajo del activismo radical es generar esperanza, es persuadir a la gente de que un mejor mundo es posible", afirmó Davis. "La desesperanza no es una opción", subrayó ante los asistentes que esperaron horas para verla, reconociendo su papel emblemático en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos durante las décadas de 1960 y 1970.

La visita de Davis y su compañera de lucha, la académica Gina Dent, se centró en la presentación de la edición en español de su libro "Abolición, feminismo, ¡ahora!", coescrito con Erica R. Meiners y Beth E. Richie. En el texto, las autoras abogan por una justicia transformadora, el cuidado comunitario y el fin de la violencia de género, económica y racial.

El libro también aborda el concepto de feminismo abolicionista, que conecta la lucha por desmantelar las prisiones y otros sistemas punitivos con la erradicación del racismo y la desigualdad económica.

Davis, quien en su juventud apoyó al movimiento de las Panteras Negras y fue encarcelada en 1972 por asesinato y secuestro, resaltó la importancia de la fuerza colectiva en su liberación. A sus 82 años, sigue siendo una voz influyente en los movimientos antirracistas y feministas en diversas partes del mundo.

Durante su intervención en México, un país que no visitaba desde hace casi seis décadas, Davis instó a los presentes a canalizar su energía en la lucha por "cambios reales, como poner fin a las cárceles, avanzar en la abolición del capitalismo o acabar con los femicidios en México". La conversación comenzó con un retraso debido a que cuatro estudiantes tomaron el escenario para denunciar la violencia contra las mujeres presas en cárceles mexicanas y exigir la liberación de un compañero detenido por cargos relacionados con protestas estudiantiles.

Davis se mostró impresionada por la energía de los jóvenes que coreaban consignas sobre los desaparecidos en México y en contra de la violencia de género. Además, destacó la relevancia de las líderes latinoamericanas, mencionando a la exvicepresidenta colombiana Francia Márquez y a la activista brasileña Marielle Franco, quien fue asesinada en 2018.

Al final del evento, una estudiante le lanzó una bandera palestina, la cual Davis recogió y mostró al público. En su discurso, vinculó la lucha palestina con movimientos globales contra el racismo, el colonialismo y la violencia estatal, afirmando que "Palestina representa a personas de todo el mundo… y representa la capacidad de imaginar la victoria y seguir luchando por ella aún bajo las peores circunstancias".

En los últimos años, Davis ha participado en la organización de una gran huelga feminista en 2017, se ha unido al movimiento "Black Lives Matter" y ha apoyado peticiones en favor de presos políticos en diversos países, incluyendo una reciente por los encarcelados en Irán.