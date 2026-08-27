La Policía Nacional de Haití bajo la lupa tras un ataque que dejó 47 muertos y 50 secuestrados

PUERTO PRÍNCIPE, Haití — La Policía Nacional de Haití ha sido objeto de crecientes críticas tras un ataque reciente de pandillas que resultó en la muerte de 47 personas y el secuestro de más de 50. El ataque tuvo lugar en Kenscoff, una comunidad agrícola que anteriormente era pacífica, ubicada en las colinas cercanas a Puerto Príncipe.

En una conferencia de prensa, el portavoz policial Garry Desrosiers respondió a unas pocas preguntas de los medios, tras el ataque que se produjo a última hora del domingo. Cuando se le preguntó sobre los planes de la policía para abordar la situación de los secuestrados, Desrosiers comentó que no podía proporcionar detalles al respecto.

"No podemos hablar de ningún plan", afirmó el portavoz, reflejando la falta de claridad en la estrategia policial.

Un líder de una de las pandillas implicadas ha amenazado con ejecutar a todos los rehenes si algún miembro del grupo pierde la vida mientras las autoridades intentan recuperar el control de Kenscoff.

Desrosiers expresó sus condolencias a las víctimas del ataque y destacó que más de 2.600 personas han sido desplazadas debido a la violencia, según informes de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. La frustración y el enojo de la comunidad están en aumento, y aunque la policía asegura estar trabajando para ayudar a los desplazados a regresar a sus hogares, no proporcionaron detalles específicos sobre estas acciones.

Un periodista inquirió si existía información de inteligencia previa al ataque, a lo que Desrosiers respondió que las autoridades estaban en proceso de recopilación de datos de inteligencia, sin ofrecer más detalles.

Desrosiers también mencionó que un líder de pandilla había amenazado con atacar Tabarre, un vecindario de Puerto Príncipe que alberga la embajada de Estados Unidos.

El jefe de la Policía Nacional, Vladimir Paraison, no estuvo presente en la conferencia, pero ha defendido las medidas de seguridad implementadas en Kenscoff y anunció que se ha abierto una investigación para determinar la responsabilidad en el ataque, ya sea por complicidad o negligencia.

Entre enero y agosto de este año, las operaciones de seguridad habían logrado reducir la violencia en Kenscoff en un 66% antes del ataque, según la organización sin fines de lucro Armed Conflict Location & Event Data.

Este ataque se produce en un contexto donde Haití se prepara para llevar a cabo su primera elección general en más de una década, aunque los expertos advierten sobre la persistente inseguridad en el país. Se estima que alrededor del 70% de Puerto Príncipe y extensas áreas en la región central de Haití están bajo el control de grupos armados.

La violencia de las pandillas ha provocado un desplazamiento récord de cerca de 1.5 millones de personas en Haití, y más de 3.050 muertes han sido reportadas entre enero y junio, según estadísticas de la ONU.