Leonardo Ponzio podría asumir como DT interino de River hasta fin de año

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- Leonardo Ponzio podría integrar la conducción técnica interina de River hasta fin de año, tras la salida de Eduardo Coudet y en medio de la búsqueda de un entrenador definitivo.

La alternativa que actualmente toma fuerza dentro del club es conformar una dupla con Marcelo Escudero, actual entrenador de la Reserva, para afrontar lo que resta del Torneo Clausura.

La dirigencia considera que el escenario deportivo permite tomarse más tiempo para elegir al próximo técnico. River quedó eliminado de la Copa Sudamericana y solamente mantiene competencia en el torneo local, por lo que no existe la misma urgencia que habría generado continuar participando en varios frentes simultáneamente.

Ponzio actualmente trabaja dentro de la estructura futbolística del club y forma parte de la Secretaría Técnica encabezada por Enzo Francescoli. Su conocimiento del plantel, su fuerte ascendencia dentro de River y el liderazgo que construyó durante su etapa como capitán aparecen como algunos de los argumentos que impulsan su nombre.

El exmediocampista nunca dirigió profesionalmente un primer equipo, por lo que inicialmente se analiza que pueda compartir responsabilidades con Escudero. El entrenador de la Reserva posee mayor experiencia en la función cotidiana de campo y ya estuvo al frente de Primera en anteriores períodos de transición, mientras Ponzio aportaría conducción, conocimiento institucional y cercanía con el mundo River.

La primera prueba podría llegar rápidamente frente a Banfield. Escudero y Ponzio son las principales alternativas para sentarse en el banco este domingo, y la decisión que inicialmente aparecía como una solución para un solo encuentro comenzó a proyectarse hacia una continuidad mucho más extensa.

River había iniciado conversaciones internas para encontrar inmediatamente un sucesor de Coudet y Hernán Crespo surgió como uno de los nombres más fuertes. Sin embargo, sacarlo ahora del Atlas de México podría demandar entre siete y ocho millones de dólares, debido a que la cláusula especial que le permitiría salir para dirigir al "Millonario" recién puede ejecutarse a partir de 2027.

Ese escenario fortaleció la posibilidad de postergar una elección definitiva. La dirigencia podría terminar 2026 con Escudero y Ponzio al frente del plantel y comenzar un nuevo ciclo desde enero, cuando existiría mayor margen para negociar con entrenadores que actualmente tienen contrato.

Para Ponzio significaría además asumir un desafío completamente diferente dentro del club en el que construyó prácticamente toda su identificación futbolística. Llegó a River en 2012, atravesó el descenso y el regreso a Primera, fue capitán durante la etapa más exitosa de Marcelo Gallardo y, posteriormente, se incorporó a la estructura dirigencial deportiva.