El juicio a Khalid Sheikh Mohammed por los atentados del 11-S se programó para junio de 2028

FOTO: La torre norte arde mientras el vuelo 175 está por impactar contra la torre sur.

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- Un juez militar estadounidense ha establecido el 5 de junio de 2028 como la fecha para el juicio de Khalid Sheikh Mohammed y otros tres acusados por la planificación de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, que resultaron en la muerte de casi 3.000 personas.

Antes de su captura en marzo de 2003 en Pakistán, Mohammed era uno de los principales colaboradores de Osama bin Laden, líder del grupo terrorista Al Qaeda.

Esta fecha se ha fijado 18 meses después de la que solicitó la Fiscalía, permitiendo así más tiempo para resolver las disputas previas al juicio, incluyendo la admissibilidad de pruebas, según reportó el sitio Euronews y confirmaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

Las autoridades de EE. UU. han intentado llevar este caso a juicio durante más de dos décadas. Es posible que la fecha de 2028 se retrase aún más si no se cumplen los plazos establecidos antes del juicio. Un juicio que estaba programado para 2021 fue cancelado.

Se acusa a Mohammed de haber ideado y liderado el plan para secuestrar aviones comerciales y estrellarlos contra el World Trade Center y el Pentágono, mientras que un cuarto avión secuestrado se estrelló en un campo de Pensilvania.

El acuerdo de culpabilidad fallido

Mohammed enfrentará el juicio junto a tres presuntos cómplices: Walid bin Attash, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa al Hawsawi, quienes están acusados de haber colaborado en la organización o facilitación de los atentados.

El año pasado, un tribunal federal de apelaciones desestimó un acuerdo que habría permitido a Mohammed declararse culpable y evitar la posibilidad de ser condenado a muerte. Este acuerdo habría impuesto a Mohammed y a dos coacusados penas de cadena perpetua sin opción de libertad condicional y les habría requerido responder a las preguntas de las familias de las víctimas. Sin embargo, la Administración Biden rechazó este pacto tras dos años de negociaciones.

Una cuestión jurídica fundamental ha sido si los acusados pueden recibir un juicio justo tras haber sido sometidos a torturas bajo la custodia de la CIA. El acuerdo de culpabilidad habría evitado parte de estas disputas legales.

Mohammed y sus tres presuntos cómplices son actualmente algunos de los últimos detenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba. En su apogeo, el centro llegó a albergar alrededor de 800 prisioneros, pero con el tiempo, la mayoría ha sido trasladada a otros países, quedando solo una pequeña fracción en la instalación.