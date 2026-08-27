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El "Dibu" Martínez se convertirá en nuevo refuerzo del Chelsea

Los "Blues" comprarán al arquero campeón del mundo en siete millones y medio de euros, según informaron medios ingleses.

27/08/2026 | 16:00Redacción Cadena 3

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El "Dibu" será nuevo arquero del Chelsea.

FOTO: El "Dibu" será nuevo arquero del Chelsea.

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El arquero argentino campeón del mundo, Emiliano "Dibu" Martínez, se convertirá en nuevo refuerzo del Chelsea de la Premier League.

El traspaso del "Dibu" a uno de los equipos más grandes de Inglaterra se dará por una cifra de alrededor de siete millones y medio de euros, según informaron medios ingleses.

El campeón del mundo le habría dado la luz verde al conjunto de Londres para llevar a cabo la negociación y en la jornada de ayer, Chelsea y Aston Villa cerraron el traspaso.

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/Fin Código Embebido/

"Dibu" deja Aston Villa tras varios años en los que se convirtió en uno de los mejores arqueros del fútbol inglés. En el Villa, el argentino fue clave para ganar la Europa League 2025/26.

Martínez defendió la camiseta del Aston Villa en 256 partidos antes de unirse al Chelsea donde jugará con otros argentinos como Valentín Barco, Aaron Anselmino y Enzo Fernández, aunque este último estaría por irse al Manchester City.

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo refuerzo del Chelsea?
El nuevo refuerzo del Chelsea es el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez.

¿Cuánto costará el traspaso?
El traspaso costará alrededor de siete millones y medio de euros.

¿Qué equipo deja Martínez?
Emiliano "Dibu" Martínez deja el Aston Villa.

¿Cuántos partidos jugó en Aston Villa?
Martínez jugó 256 partidos con la camiseta del Aston Villa.

¿Con quiénes jugará en Chelsea?
En Chelsea jugará con otros argentinos como Valentín Barco, Aaron Anselmino y Enzo Fernández.

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