Las solicitudes de desempleo en EE.UU. caen a 203.000, manteniéndose en niveles históricos bajos

WASHINGTON — La cantidad de individuos que solicitaron el seguro de desempleo en Estados Unidos experimentó una disminución la semana pasada, manteniéndose en cifras mínimas históricas debido a la baja frecuencia de despidos y la sólida seguridad laboral que disfrutan muchos estadounidenses.

Las solicitudes cayeron a 203.000 en la última semana, frente a una cifra revisada de 207.000 de la semana anterior, según el informe del Departamento de Trabajo publicado el jueves. El promedio de solicitudes de cuatro semanas, que tiende a suavizar las fluctuaciones semanales, aumentó ligeramente a 205.500.

Este dato es considerado un indicador indirecto de los despidos, y los analistas lo monitorean de cerca ya que puede ofrecer señales tempranas sobre la dirección del mercado laboral. A lo largo del último año, las solicitudes se han mantenido principalmente dentro de un rango históricamente bajo de entre 200.000 y 230.000 por semana.

La economía y el mercado laboral estadounidense han mostrado una notable resiliencia a pesar de los altos precios de la gasolina, exacerbados por el conflicto con Irán. La tasa de desempleo en el país se encuentra en un bajo 4,1%. Este fenómeno se atribuye, en parte, a la ofensiva del expresidente Donald Trump contra la inmigración y a las jubilaciones de los baby boomers, lo que ha reducido la competencia por los empleos. Más de 1,3 millones de personas han abandonado la fuerza laboral en el último año.

Las empresas, afectadas por una inesperada escasez de trabajadores que siguió a la finalización de los confinamientos por la pandemia de COVID-19, se muestran reacias a despedir personal. Sin embargo, también han limitado sus contrataciones. Esta situación ha creado un entorno difícil para aquellos estadounidenses que buscan ingresar al mercado laboral o para quienes han perdido su empleo y buscan uno nuevo. Los economistas describen este mercado laboral como uno de "no contratar, no despedir".

En lo que va del año, los empleadores —incluidas empresas, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales— han creado un promedio de 61.000 empleos mensuales, lo que representa una mejora significativa respecto a los 9.700 empleos promedio del año anterior, que había sido el más débil fuera de una recesión desde 2002. En aquel entonces, las altas tasas de interés y las políticas comerciales erráticas desalentaron a las empresas a contratar.

Se espera que el informe de empleo de agosto, que será publicado la próxima semana por el Departamento de Trabajo, muestre que los empleadores añadieron otros 65.000 puestos de trabajo, de acuerdo con una encuesta de la firma de datos FactSet.

La contratación durante este año continúa muy por debajo de los 166.000 empleos mensuales creados en promedio en 2023 y 2024, y dista mucho de los 491.000 registrados mensualmente durante el auge de contrataciones de 2021-2022, que siguió a los confinamientos por la pandemia.