La FIFA acepta la solicitud de la AFA sobre sanciones a futbolistas argentinos en el Mundial

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) ha dado luz verde a un requerimiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para suavizar las sanciones impuestas a ciertos jugadores de la Selección argentina por los incidentes ocurridos al final de la Copa Mundial 2026.

Las sanciones originales impuestas por la FIFA establecieron que Leandro Paredes recibiría diez partidos de suspensión, Nahuel Molina siete, y Roberto Ayala tres. Por su parte, Thiago Almada y el jugador español Gavi fueron sancionados con un partido de castigo.

Es importante destacar que estas suspensiones se aplicarán exclusivamente a los encuentros de las selecciones nacionales, por lo que no afectarán la participación de los futbolistas en sus respectivos clubes.

En este contexto, la AFA solicitó a la FIFA que las sanciones pudieran cumplirse en partidos amistosos de clase "A" o en partidos oficiales, lo que fue finalmente aceptado por la Comisión Disciplinaria del organismo internacional.

Por otro lado, la AFA está a la espera de los fundamentos de las sanciones para poder presentar los recursos correspondientes ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, teniendo como posible última instancia el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La AFA también enfrenta multas por un total de 321.000 dólares debido a varios incumplimientos durante el Mundial, que incluyen manifestaciones no deportivas, conducta inapropiada del equipo, episodios de discriminación, problemas de seguridad y comportamiento de los espectadores.

Entre las infracciones, se destaca la exhibición de mensajes políticos, como la bandera que decía "Las Malvinas son argentinas", mostrada por los jugadores tras eliminar a Inglaterra en semifinales.

Adicionalmente, la FIFA determinó que Argentina jugará sus próximos dos partidos como local con un aforo reducido al 50 por ciento. Sin embargo, la aplicación de una de estas sanciones está suspendida durante un período de prueba, al igual que una parte de la multa económica.

Así, Argentina deberá jugar al menos su próximo encuentro con solo la mitad de la capacidad permitida, mientras que la otra sanción dependerá del comportamiento en los próximos partidos.

Además, de la multa total, 100.000 dólares deberán destinarse a un plan específico contra la discriminación.