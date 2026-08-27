Violento ataque en escuela de Alemania deja dos muertos y un detenido

FOTO: Matan a dos personas en escuela en Alemania y arrestan a sospechoso.

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- Un trágico suceso tuvo lugar el jueves en una escuela de Gosen-Neu Zittau, en el estado de Brandeburgo, Alemania, donde dos personas perdieron la vida y un joven fue arrestado, según informaron medios locales.

La publicación Maerkische Allgemeine Zeitung (MAZ) reveló que entre las víctimas se encuentra una estudiante de secundaria de 18 años, mientras que el otro fallecido es un hombre de 30 años que intentó intervenir durante el ataque.

Las autoridades informaron que el sospechoso tiene 19 años y se cree que es el exnovio de la joven asesinada. Hasta el momento, no se ha confirmado si el detenido era también alumno de la institución educativa.

La policía recibió el aviso del incidente a las 13:45 (11:45 GMT) y rápidamente movilizó a los equipos de emergencia al lugar. Se indicó que no hay evidencia de que se tratara de un ataque indiscriminado.

Los detalles sobre el tipo de arma utilizada en el ataque y el motivo detrás del mismo aún no han sido divulgados. Sin embargo, el diario Berliner Zeitung mencionó que el agresor habría utilizado un cuchillo para perpetrar el ataque.

El incidente tuvo lugar en una escuela privada en las afueras de Gosen-Neu Zittau, un área que alberga a aproximadamente 3.500 habitantes y se encuentra cercana a Berlín.

Agencia NA