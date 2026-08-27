Consejos para minimizar distracciones tecnológicas en el estudio de los niños

FOTO: Un consejo tecnológico: Cómo evitar que tabletas y laptops distraigan a tu hijo de la tarea escolar

Las tabletas y computadoras se han vuelto esenciales para muchos estudiantes, facilitando actividades como la lectura, la escritura de ensayos, la resolución de problemas matemáticos o la investigación de proyectos. Sin embargo, estos mismos dispositivos pueden convertirse en una fuente de distracción debido a juegos, redes sociales y navegación por internet.

Para los padres, puede ser complicado encontrar formas de mantener la atención de los niños en sus tareas escolares mientras utilizan estos dispositivos. Esta situación se complica aún más en el caso de los dispositivos proporcionados por las escuelas, donde los padres suelen tener un control limitado sobre la configuración y las restricciones.

Entre las soluciones efectivas se encuentran el uso de herramientas y ajustes disponibles en los dispositivos, la implementación de rutinas y la adopción de técnicas de gestión del tiempo.

Se presentan a continuación algunos consejos para que los padres puedan ayudar a sus hijos a mantener el enfoque.

Dispositivos de escuela vs. dispositivos personales

La estrategia a seguir puede variar dependiendo de si el dispositivo es personal o si fue entregado por la escuela.

Los padres tienen mayor control sobre los dispositivos personales, permitiéndoles restringir notificaciones, bloquear sitios web o eliminar aplicaciones. Por otro lado, los dispositivos proporcionados por las escuelas suelen tener software y aplicaciones preinstaladas, y la configuración puede estar bajo la administración de la institución educativa.

Los padres pueden comunicarse con los administradores escolares para informarse sobre los controles y restricciones disponibles, así como las opciones para las familias preocupadas por el tiempo de pantalla. También pueden consultar si es posible realizar tareas en papel. Sin embargo, eliminar completamente el uso de tecnología puede implicar ciertas concesiones, ya que algunas herramientas digitales son fundamentales para la instrucción personalizada y el desarrollo de habilidades tecnológicas necesarias en el mercado laboral.

Algunas escuelas están comenzando a ofrecer a los padres herramientas para supervisar y gestionar los dispositivos fuera del horario escolar. Por ejemplo, las Battle Ground Public Schools en Washington implementaron restricciones nocturnas para los estudiantes de primaria y secundaria en los Chromebooks entregados por la escuela, permitiendo excepciones para algunas familias. Esta medida se tomó debido a la preocupación de los padres por el uso de dispositivos a altas horas de la noche y sus efectos en el sueño.

Reduciendo las distracciones digitales

Los estudiantes pueden verse interrumpidos por notificaciones de aplicaciones, mensajes y otros servicios. Una solución sencilla es activar el modo "No molestar".

Los dispositivos de Apple, incluidos los MacBook, cuentan con modos que permiten silenciar notificaciones, llamadas y mensajes. El modo "No molestar" es uno de los preestablecidos, y los usuarios pueden crear otros. En dispositivos Android, existe una función similar, y un modo de enfoque que permite pausar aplicaciones seleccionadas y disminuir la visibilidad de sus íconos.

Además, los padres pueden utilizar controles integrados en dispositivos Apple y Android para regular el tiempo de pantalla, ya sea desde su propio teléfono o desde el dispositivo del niño. Dependiendo de la configuración, pueden restringir el acceso a categorías de aplicaciones o establecer límites de tiempo para aplicaciones específicas.

Los usuarios de Google pueden emplear Family Link para administrar la configuración y límites de tiempo en dispositivos Android o Chromebooks de los niños, mientras que los usuarios de Apple pueden gestionar estos controles a través de Compartir en familia.

Es importante recordar que estos límites no son infalibles. Dependiendo del dispositivo y la configuración, los niños pueden solicitar tiempo adicional o anular algunas restricciones.

Si no se dispone de una configuración específica, los padres deben revisar la política de dispositivos de la escuela o consultar al departamento de tecnología sobre los controles disponibles.

Una solución de baja tecnología es eliminar aplicaciones que resulten muy distractivas. Si una aplicación en particular interfiere demasiado con la concentración, quitarla del dispositivo elimina la tentación de abrirla.

Fomentando la gestión de la atención

Si bien la configuración del dispositivo puede ayudar a reducir distracciones, los expertos sugieren que los padres también deben enseñar a los niños a gestionar su propia atención y el uso de la tecnología.

"Cada persona tiene ritmos de atención diferentes", afirma Gloria Mark, profesora emérita de la Universidad de California en Irvine y autora de "Attention Span".

Los expertos aconsejan identificar cuándo los estudiantes están más alertas y programar el trabajo que requiere mayor concentración durante esos momentos. Estos ritmos pueden variar a lo largo del día y dependen de si una persona se siente más productiva por la mañana o por la tarde. Crear un espacio de trabajo tranquilo y dedicado también puede ser útil, así como evitar el uso simultáneo de múltiples dispositivos, como enviar mensajes de texto mientras se lee.

Para aprender y retener información, los estudiantes deben involucrarse activamente con el material y minimizar distracciones frecuentes. "Los cambios rápidos de atención no favorecen el aprendizaje ni la retención de información", explica Mark.

"Cuando las personas son más conscientes de lo que están haciendo, pueden actuar con mayor intención. Al actuar con intención, es posible elaborar un plan", añade. Fijar metas y recompensar logros puede ayudar a los niños a concentrarse en sus tareas.

Los niños también deben comenzar a trabajar en sus tareas lo antes posible después de relajarse tras la jornada escolar, ya que esperar hasta tarde puede afectar su sueño.

El objetivo no es eliminar todas las distracciones o supervisar cada movimiento, señala Mark. En cambio, los padres pueden ayudar a los niños a comprender cuándo y cómo se concentran mejor y desarrollar estrategias para mantener el enfoque en una sola tarea.

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