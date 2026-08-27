El director de la CIA advierte a Rusia sobre posibles ataques a miembros de la OTAN

Buenos Aires, 27 agosto (NA) — La reciente visita a Moscú del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe, tuvo como principal propósito advertir a Rusia sobre la no realización de ataques a naciones miembros de la OTAN. Esta información fue confirmada por el periódico The Wall Street Journal y la cadena CBS News, citando a la Agencia Noticias Argentinas.

Según los informes, esta reunión se llevó a cabo tras nuevas evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos, que indicaban que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría estar considerando poner a prueba la fortaleza de la OTAN mediante un ataque limitado a un país aliado en un futuro cercano.

Ratcliffe sostuvo diálogos con funcionarios de inteligencia rusos, aunque no tuvo un encuentro con Putin. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que el presidente ruso fue informado sobre las conversaciones que se desarrollaron.

Durante las pláticas, el director de la CIA también abordó el tema de Irán y alertó sobre la posibilidad de sanciones adicionales si el estrecho de Ormuz no reabre al tráfico marítimo, de acuerdo a CBS News, que cita a fuentes cercanas al asunto.

Previo a su visita, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la presencia de Ratcliffe en una entrevista con el presentador de radio Glenn Beck, describiendo la misión como un viaje "semirrutinario" y sugiriendo que "algo podría salir" de esta visita.

Esta fue la primera ocasión que se tiene conocimiento público de la visita de Ratcliffe a Rusia desde que asumió el cargo de director de la CIA.