Las conversaciones de la ONU en Mongolia destacan la creciente crisis de sequía global

FOTO: Conversaciones de la ONU en Mongolia exponen creciente crisis de sequía en el planeta

BENGALURU, India — Representantes de casi 200 naciones finalizaron el viernes las discusiones de las Naciones Unidas sobre desertificación en Ulán Bator, Mongolia. Su objetivo fue encontrar estrategias para mantener la productividad de la tierra ante el aumento de las temperaturas globales y la degradación de los suelos, que afecta su capacidad para retener agua, producir alimentos y sostener medios de vida.

Según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), hasta el 40% de las tierras del planeta están degradadas. La secretaria ejecutiva de la convención, Yasmine Fouad, destacó que las sequías están apareciendo en regiones que, hace una década, no eran consideradas vulnerables.

"La sequía se presenta junto con el impacto del cambio climático", indicó Fouad en una entrevista. "Se vuelve más frecuente, más intensa y más prolongada".

Los delegados abandonaron Ulán Bator sin alcanzar un acuerdo crucial: la creación de un pacto mundial sobre sequía que sea jurídicamente vinculante. La decisión se pospuso para la próxima ronda de conversaciones, que se llevará a cabo en Egipto dentro de dos años, tras haber sido aplazada en la reunión anterior.

La conexión entre la tierra y el agua es vital para la agricultura. Joao Campari, líder global de alimentación y agricultura de WWF International, subrayó que separar ambos elementos ignora las condiciones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria.

"Si no tienes agua, no tienes agricultura. Si no tienes tierra, no tienes agricultura", enfatizó.

Se prevé que la presión sobre la tierra aumente a medida que la demanda de alimentos crezca. Informes de la ONU indican que para 2050, se necesitará producir un 50% más de alimentos en comparación con 2012. Sin embargo, expandir la producción a costa de áreas naturales podría agravar la degradación de la tierra y liberar carbono de los suelos.

La degradación también puede intensificar las tormentas de arena y polvo. Fouad señaló que, aunque estas tormentas se desplazan por el aire, su origen a menudo radica en el suelo, donde el uso insostenible deja el terreno expuesto. Restaurar la vegetación y mejorar la gestión de la tierra son claves para mantener el suelo y reducir la cantidad de polvo levantado por los vientos fuertes.

Iniciativas para la restauración de tierras

La conferencia de 12 días impulsó una iniciativa sobre pastizales, recaudando 1.200 millones de dólares para 45 proyectos. Además, el Banco Asiático de Desarrollo anunció 2.000 millones de dólares para combatir la degradación de la tierra en la región de Asia-Pacífico.

Los pastizales, que incluyen praderas y sabanas, representan el 54% de la superficie terrestre y sostienen a alrededor de 2.000 millones de personas, según la UNCCD. Campari advirtió que estos ecosistemas están siendo transformados a otros usos a un ritmo cuatro veces mayor que los bosques, lo que puede liberar grandes cantidades de carbono a la atmósfera.

"Contienen el doble del carbono que hay en la atmósfera", afirmó. "Cuando despejas estos espacios para producir alimentos, ese carbono se libera al aire".

Déficit en la financiación de la restauración

Se estima que se requieren 355.000 millones de dólares al año hasta 2030 para cumplir los compromisos globales de restauración de tierras, pero la inversión actual es de aproximadamente 77.000 millones, dejando un déficit de 278.000 millones anuales. La financiación privada representa solo alrededor del 6% de esta inversión.

El desafío radica no solo en recaudar fondos, sino en asegurarse de que estén disponibles antes de que la sequía se convierta en un desastre. Más de 70 países han desarrollado planes nacionales de sequía desde 2013, pero muchos de estos planes carecen de los recursos necesarios para implementar acciones efectivas.

Fouad instó a los gobiernos a pasar de planes de sequía a planes de inversión, involucrando a empresas privadas, comunidades locales, mujeres y jóvenes en plataformas que puedan desarrollar proyectos y atraer financiación. Un nuevo Mecanismo de Inversión para la Resiliencia ante la Sequía busca movilizar hasta 400 millones de dólares para proyectos relacionados con la seguridad hídrica y la agricultura sostenible.

Para Esther Penunia, secretaria general de la Asian Farmers Association, la falta de un acuerdo legal sobre la sequía no debería ser una excusa para el retraso en la implementación de soluciones.

"No podemos esperar a la COP18 para encontrar soluciones", concluyó. "Sabemos que tenemos soluciones y podemos aplicarlas siempre que contemos con los recursos necesarios".