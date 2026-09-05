En vivo

Buen día, Argentina

Carolina Amoroso

Argentina

En vivo

Buen día, Argentina

Carolina Amoroso

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Rock sin filtros

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3
Shell Capemi Omnicraft Sancor Seguros GS BIO Puma Energy Lusqtoff Todo Suspensión Gobierno de Córdoba Corven VW Camiones y Buses Naldo Pirelli
Cadena 3 Motor

Cadena 3 Motor

FIA Fórmula 3: Colnaghi fue 6° en el Sprint que ganó el japónes Kato, en Monza

El argentino había sido penalizado con tres puestos de grilla por 'salida insegura' en clasificación y trabajó mucho para seguir sumando. El nipón tomó la punta en las vueltas finales.

05/09/2026 | 06:15Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Colnaghi fue 6° en casa, el ítalo-argentino nació y vive en Monza

FOTO: Colnaghi fue 6° en casa, el ítalo-argentino nació y vive en Monza

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Un buen 6° puesto se llevó Mattía Colnaghi de MP Motorsport en la Carrera Sprint de 18 vueltas de la Fórmula 3 Internacional FIA disputada este sábado en Monza -5.793 mts.- en la que venció el japones Taito Kato del equipo ART, en el marco de la Ronda 8.

El ítalo-argentino, que había sido penalizado con tres puestos de grilla por una salida insegura al 'pitlane' durante la clasificación, inició la carrera en la P7, ganó una posición con el accidente de Fernando Barrichello -v.4- que sacó el primer AS.

En la v.7, Mattia superó bien a Yamakoshi y avanzaba con buen ritmo hacia el lote de punta. Pero, luego, tuvo una pasada de largo en la 'chicana' de la Curva 1, cuando intentaba superar a Kato. Allí, perdió el puesto con Yamakoshi, Slater y Wharton, pasando a P8, antes de un VSC por despiste de Badoer.

En la v.9, el orden era: Giusti, Clerot, Kato, Rivera, Yamakoshi, Slater, Wharton, Colnaghi, David y Deligny, para los diez mejores en la pista. En ese giro, se rompió el motor de Clerot y Colanghi superó a Wharton, para retornar a P6.

Un aparatoso toque en la chicana entre el coreano Shin y el chino Xie trajo otra vez el AS a la pista y la carrera viajó detrás suyo hasta la vuelta 14.

Fue cuando Mattia empezó a se presionado por David P7 y, a la vez, comenzó a atacar a Rivera P5. Mientras, Kato se subía a la punta de la carrera seguido por Yamakoshi y Slater. Una presión que dio buenos frutos en la v.16, en la que Rivera se pasó en el frenaje de la 1 y debió tomar el escape, dejando al ítalo-argentino en P5.

Sin embargo, el ritmo del piloto de Sri Lanka, David, era mejor y superó a Colnaghi entre Ascari y la Parabólica, colocándolo en la que sería su posición final.

La bandera de cuadros encontró a: Kato, Slater, Yamakoshi, David, Giusti, Colnaghi, Rivera, Deligny, Lacorte y Delpino, en el Top 10.

Mattia volvió a sumar y eso siempre es importante. Pero, lo más saliente, es que el proceso de aprendizaje de su primera temporada de F3 muestra signos evidentes de maduración, sobre todo con el uso del neumático, que le permiten comenzar a demostrar las virtudes que lo colocaron en la academia Red Bull Jr.

Mañana, en la Carrera Principal de 22 vueltas, a las 3:15 hora argentina, vuelve a retroceder tres puestos de grilla, penalizado, y partirá 12°. Pero si trabaja como hoy, seguramente estará con la posibilidad de volver a sumar buenos puntos.

Campeonato: Slater, 139, Ugochukwu 122, Rivera 76, Naël 75, Badoer 71, P13 Colnaghi 44.

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de fiaformula3 y Red Bull Content Pool

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf