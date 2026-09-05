FIA Fórmula 3: Colnaghi fue 6° en el Sprint que ganó el japónes Kato, en Monza

Un buen 6° puesto se llevó Mattía Colnaghi de MP Motorsport en la Carrera Sprint de 18 vueltas de la Fórmula 3 Internacional FIA disputada este sábado en Monza -5.793 mts.- en la que venció el japones Taito Kato del equipo ART, en el marco de la Ronda 8.

El ítalo-argentino, que había sido penalizado con tres puestos de grilla por una salida insegura al 'pitlane' durante la clasificación, inició la carrera en la P7, ganó una posición con el accidente de Fernando Barrichello -v.4- que sacó el primer AS.

En la v.7, Mattia superó bien a Yamakoshi y avanzaba con buen ritmo hacia el lote de punta. Pero, luego, tuvo una pasada de largo en la 'chicana' de la Curva 1, cuando intentaba superar a Kato. Allí, perdió el puesto con Yamakoshi, Slater y Wharton, pasando a P8, antes de un VSC por despiste de Badoer.

En la v.9, el orden era: Giusti, Clerot, Kato, Rivera, Yamakoshi, Slater, Wharton, Colnaghi, David y Deligny, para los diez mejores en la pista. En ese giro, se rompió el motor de Clerot y Colanghi superó a Wharton, para retornar a P6.

Un aparatoso toque en la chicana entre el coreano Shin y el chino Xie trajo otra vez el AS a la pista y la carrera viajó detrás suyo hasta la vuelta 14.

Fue cuando Mattia empezó a se presionado por David P7 y, a la vez, comenzó a atacar a Rivera P5. Mientras, Kato se subía a la punta de la carrera seguido por Yamakoshi y Slater. Una presión que dio buenos frutos en la v.16, en la que Rivera se pasó en el frenaje de la 1 y debió tomar el escape, dejando al ítalo-argentino en P5.

Sin embargo, el ritmo del piloto de Sri Lanka, David, era mejor y superó a Colnaghi entre Ascari y la Parabólica, colocándolo en la que sería su posición final.

La bandera de cuadros encontró a: Kato, Slater, Yamakoshi, David, Giusti, Colnaghi, Rivera, Deligny, Lacorte y Delpino, en el Top 10.

Mattia volvió a sumar y eso siempre es importante. Pero, lo más saliente, es que el proceso de aprendizaje de su primera temporada de F3 muestra signos evidentes de maduración, sobre todo con el uso del neumático, que le permiten comenzar a demostrar las virtudes que lo colocaron en la academia Red Bull Jr.

Mañana, en la Carrera Principal de 22 vueltas, a las 3:15 hora argentina, vuelve a retroceder tres puestos de grilla, penalizado, y partirá 12°. Pero si trabaja como hoy, seguramente estará con la posibilidad de volver a sumar buenos puntos.

Campeonato: Slater, 139, Ugochukwu 122, Rivera 76, Naël 75, Badoer 71, P13 Colnaghi 44.

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de fiaformula3 y Red Bull Content Pool