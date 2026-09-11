En Santa Fe aprobaron nombrar Lionel Messi a la costanera que antes se llamaba Néstor Kirchner

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó por unanimidad una ordenanza para que toda la costanera de la ciudad pase a denominarse “Paseo Costanera Lionel Messi”, en homenaje al futbolista argentino. La iniciativa fue presentada por la concejala de La Libertad Avanza Ana Cantiani.

Cantiani explicó que el proyecto surgió a partir de reclamos de vecinos y sostuvo que el nombre anterior “genera un rechazo en más de la mitad del santafesino”. En ese sentido, afirmó: “Creemos que si es un espacio que vamos a disfrutar en familia, tiene que representarnos absolutamente a todos y es una buena oportunidad de despolitizarlo”.

La concejala había planteado originalmente cambiar el nombre de la avenida Néstor Kirchner, ubicada en la extensión de la Costanera Este, por el de Lionel Messi. Esa propuesta no prosperó: la avenida pavimentada mantiene el nombre Alicia Moro de Justo y el tramo de tierra conserva la denominación Néstor Kirchner, pero el paseo completo tendrá ahora el nombre del capitán de la Selección argentina.

La ordenanza también contempla que, mediante una iniciativa público-privada y sin generar gastos para el municipio, se impulse un concurso de ideas para incorporar señalética, una escultura o algún elemento urbano que identifique al paseo con Messi. La propuesta prevé además referencias a Jorge Messi tras su fallecimiento.

Informe de Matías Arrieta.