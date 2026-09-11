FOTO: La tos de las perreras: cómo prevenir esta enfermedad respiratoria en los perros

Buenos Aires, 11 septiembre (NA) -- Las mascotas disfrutan de salir a pasear, viajar y pasar tiempo con sus dueños, convirtiendo plazas, parques y reuniones familiares en escenarios propicios para la socialización. Sin embargo, esta mayor interacción también favorece la propagación de una enfermedad respiratoria común y altamente contagiosa: la tos de las perreras.

Conocida como Complejo Respiratorio Infeccioso Canino (CRIC) o traqueobronquitis infecciosa canina, esta enfermedad es provocada por una combinación de virus y bacterias, siendo Bordetella bronchiseptica uno de los principales agentes patógenos que afecta las vías respiratorias superiores.

La transmisión ocurre principalmente a través de las gotitas que los perros expulsan al toser, ladrar o estornudar. También puede contagiarse mediante objetos compartidos, como juguetes, comederos o bebederos.

Contrario a la creencia popular, no es exclusiva de guarderías o pensiones caninas. De hecho, cerca del 40% de los casos se relaciona con actividades sociales comunes, como paseos y juegos con otros perros, mientras que solo el 20% se vincula a guarderías. Este dato es relevante durante las salidas, cuando las oportunidades de contacto entre perros aumentan.

Los síntomas iniciales suelen incluir una tos seca y persistente, a menudo acompañada de arcadas o la sensación de que el perro intenta expulsar algo de la garganta. Aunque la mayoría de los casos se resuelven favorablemente con atención veterinaria, es crucial detectar la enfermedad a tiempo para evitar complicaciones y reducir el riesgo de contagio a otros animales.

Los perros más vulnerables

Aunque cualquier perro puede contagiarse, hay grupos que necesitan cuidados especiales. Los cachorros, los perros mayores y las razas braquicéfalas (como pug, bulldog francés, bulldog inglés o bóxer) tienen un mayor riesgo de desarrollar cuadros severos debido a las características de su sistema respiratorio.

En estos casos, una infección que inicialmente parece leve puede evolucionar hacia complicaciones graves como bronquitis o neumonía si no se recibe el tratamiento adecuado.

"El aumento de los paseos y de la interacción entre perros durante las salidas hace que este sea un buen momento para recordar la importancia de la prevención. La vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir el riesgo de enfermedad y disminuir la circulación de los agentes infecciosos", explica Walter Comas, médico veterinario y Director de la Unidad de Negocios de MSD Salud Animal.

Cómo prevenir la tos de las perreras

Los especialistas sugieren algunas medidas para disminuir el riesgo de contagio:

Mantener al día el calendario de vacunación.

Consultar al veterinario antes de viajar o si el perro participará en actividades con otros animales.

Evitar el contacto con perros que presenten tos o síntomas respiratorios.

No automedicar a la mascota y consultar rápidamente ante la aparición de síntomas.

La vacunación es especialmente recomendada para perros que socializan con frecuencia.

La innovación también llegó a las vacunas

Recientemente, la medicina veterinaria ha introducido nuevas alternativas para prevenir esta enfermedad. Además de las vacunas inyectables, existen opciones de administración intranasal y oral, que no requieren agujas.

Estas alternativas consisten en una única dosis anual y permiten inmunizar a los perros de forma más sencilla y con menor estrés. En el caso de la vacuna intranasal, la protección comienza rápidamente y puede administrarse incluso a perras gestantes o en periodo de lactancia, siempre bajo indicación del veterinario.

"Contar con diferentes formas de vacunación permite adaptar la prevención a las necesidades de cada perro. Es fundamental no esperar al día del viaje: la protección debe planificarse con anticipación para que el sistema inmunológico desarrolle una respuesta adecuada", agrega Comas.

Así como muchas personas refuerzan sus cuidados frente a enfermedades respiratorias en invierno, las mascotas también pueden beneficiarse de medidas preventivas antes de exponerse a situaciones de mayor riesgo. De este modo, los paseos, viajes y encuentros podrán disfrutarse con mayor tranquilidad por toda la familia, incluidos los integrantes de cuatro patas.

Agencia NA