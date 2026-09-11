OpenAI suspende suscripciones Pro por demanda excesiva de Astra

La creciente demanda del nuevo modelo de OpenAI, conocido como Astra, llevó a la empresa a suspender temporalmente las suscripciones para su plan Pro, que tiene un costo de 200 dólares al mes. La decisión se tomó debido a la presión que este plan ejerce sobre la infraestructura de la compañía.

El anuncio fue realizado por Thibault Sottiaux, líder de productos en OpenAI, a través de un mensaje en X. Sottiaux explicó que el plan Pro era el que más carga generaba en sus sistemas, lo que motivó la decisión de deshabilitar las inscripciones a este servicio.

"Queríamos dar el paso más pequeño que nos permitiera continuar brindando el acceso más amplio posible", indicó Sottiaux. Aseguró que los otros planes, incluyendo la API y los planes de menor costo Go y Plus, seguirán disponibles.

La empresa ya había advertido sobre la posibilidad de esta medida. Sottiaux mencionó previamente que la demanda de Astra era "realmente sin precedentes". Agregó que estaban haciendo todo lo posible para mantener la demanda, pero que podrían tener que pausar las nuevas suscripciones Pro si la situación continuaba.

OpenAI no ha especificado cuánto tiempo estarán deshabilitadas las inscripciones al plan Pro, ni cuántas personas se están registrando diariamente, lo que ayudaría a dimensionar la magnitud de la demanda.

El modelo Astra, lanzado el 3 de septiembre, se ha ido implementando en los planes de OpenAI, incluyendo Pro, Plus, Enterprise y Business, además de su IA. Se espera que este modelo represente un gran avance en áreas como el razonamiento, la programación y el uso de computadoras, lo que ha intensificado aún más la demanda. OpenAI incluso ha proclamado a Astra como el comienzo de la era de la AGI, lo que ha generado un interés significativo.

En los últimos meses, OpenAI había aumentado los límites de uso para los usuarios de Codex, lo que sugiere que la presión sobre sus sistemas es un fenómeno reciente.