Mark Wahlberg se une a TechCrunch Disrupt 2026 para hablar sobre emprendimiento e inversiones

Mark Wahlberg, conocido por su carrera en el cine, se prepara para llevar su experiencia al escenario de TechCrunch Disrupt 2026. En un diálogo con Bruce K. Lee, fundador y CEO de Keebeck Wealth Management, explorará el mundo del emprendimiento y las inversiones, haciendo énfasis en su transición de Hollywood a los negocios.

Wahlberg, quien se destacó en películas como "Boogie Nights" y "The Fighter", ha construido un imperio que abarca desde una productora hasta una cadena de restaurantes. En su charla, compartirá cómo ha utilizado su éxito en el cine para impulsar proyectos más allá de la industria cinematográfica.

El evento se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en el Moscone West de San Francisco, y se espera la asistencia de más de 10,000 líderes de la tecnología. Los interesados pueden adquirir sus entradas en la página de TechCrunch, donde los precios aumentarán a partir del 25 de septiembre.

Durante la conversación, Wahlberg y Lee discutirán temas como la construcción de un enfoque de inversión, la importancia de la disciplina en el ámbito empresarial, y las lecciones aprendidas a lo largo de sus carreras. Wahlberg también compartirá sus reflexiones sobre cómo ha navegado por el competitivo mundo de las inversiones, enfocándose en startups de salud y bienestar.

Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de cerca las estrategias de Wahlberg para identificar oportunidades de inversión y cómo su experiencia en el entretenimiento ha influido en su enfoque empresarial.

La charla promete ser una mirada única a la intersección entre la cultura popular y el mundo de los negocios, ofreciendo lecciones valiosas para emprendedores y aspirantes a inversores.

No te pierdas esta oportunidad de aprender de uno de los íconos más grandes de Hollywood y su evolución hacia un exitoso empresario.