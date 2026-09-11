Domingo Faustino Sarmiento: autodidacta, exiliado, presidente y maestro para siempre

FOTO: El Día del Maestro: una celebración en honor a Sarmiento y la educación en Argentina

Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en El Carrascal, un barrio humilde de San Juan. Fue bautizado Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, pero la devoción de su madre por Santo Domingo terminó imponiendo el nombre con el que pasó a la historia. En el relato que construyó de sí mismo, sostenía con orgullo haber sido gestado en mayo de 1810, “con la Patria misma”.

Hijo de Paula Zoila Albarracín, una mujer de carácter que levantó la casa familiar con sus propias manos y el trabajo en el telar, y de José Clemente Sarmiento, arriero de espíritu bohemio, creció en la pobreza y en la lucha cotidiana por la existencia. Aprendió a leer muy temprano gracias a su tío y se formó en las Escuelas de la Patria, donde absorbió ideas iluministas. Cuando no logró ingresar a estudios formales superiores, se convirtió en un autodidacta empedernido: estudió matemáticas, latín, francés e italiano con esfuerzo solitario y ayuda ocasional.

Maestro a los 15 y el largo camino del exilio

A los quince años ya era maestro en San Francisco del Monte, San Luis, al frente de alumnos mayores que él. La guerra civil entre unitarios y federales lo obligó a cruzar la cordillera. En Chile se ganó la vida como dependiente de comercio, capataz de mina y docente. Allí nació su hija Ana Faustina, fruto de un romance juvenil, y produjo algunas de sus obras más importantes: Facundo. Civilización y Barbarie, Recuerdos de provincia, Educación popular y Argirópolis.

Su segundo exilio chileno fue especialmente prolífico. Fundó escuelas, participó en la creación de la Facultad de Humanidades, editó periódicos y, por encargo del presidente Manuel Montt, viajó por Europa, el norte de África y Estados Unidos para estudiar sistemas educativos. Quedó particularmente impresionado por el modelo estadounidense y el énfasis en la formación docente. Allí conoció a Horace Mann y, tras su muerte, mantuvo una estrecha relación con su viuda, Mary Mann, quien lo ayudaría a reclutar maestras normales para la Argentina.

Presidente y máquina de hacer

Elegido presidente en 1868 mientras se desempeñaba como ministro plenipotenciario en Estados Unidos, Sarmiento asumió el cargo con una agenda de transformación. Impulsó la educación pública, la inmigración, las comunicaciones, el ferrocarril y las instituciones científicas. Fue un gobernante de acción, aunque también generó fuertes resistencias por su estilo combativo y sus posturas polémicas.

Antes había sido gobernador de San Juan, legislador y periodista. Se sumó al Ejército Grande de Urquiza —de quien luego se distanció— y mantuvo una célebre polémica con Juan Bautista Alberdi. Su vida personal fue igualmente compleja: se casó con Benita Martínez Pastoriza, tuvo una larga relación con Aurelia Vélez Sarsfield y sufrió la muerte de su hijo adoptivo Dominguito en la batalla de Curupaytí, durante la Guerra de la Triple Alianza.

Los últimos años

En sus últimos tiempos, aquejado por problemas cardíacos, respiratorios y una sordera profunda, se instaló en Asunción del Paraguay buscando un clima más benigno. Allí siguió aconsejando en materia educativa y recibiendo visitas. Murió el 11 de septiembre de 1888.

Sarmiento fue, al mismo tiempo, un intelectual brillante, un polemista feroz, un estadista visionario y un hombre de carácter difícil que cosechó amigos fervorosos y enemigos enconados. Su cabeza fue una usina de ideas. Comprendió, antes que muchos, que en la educación estaba la clave del progreso y del futuro del país. Por eso, más allá de sus contradicciones y de las discusiones que todavía genera, permanece como el maestro por antonomasia de la Argentina.