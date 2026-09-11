Los fundadores de Furo abandonaron Silicon Valley y ahora cosechan éxito en Alemania

U.S. venture capitalists solían insistir en que las startups internacionales se mudaran a su país antes de otorgar financiamiento. Sin embargo, los tres fundadores de 28 años de Furo están convencidos de que su decisión de dejar Silicon Valley y regresar a Alemania ha sido beneficiosa, tanto en términos de capital de riesgo como de crecimiento empresarial.

La startup, que desarrolló software para sistemas de almacenamiento de baterías industriales, logró asegurar $4 millones en financiamiento, en su mayoría de inversores estadounidenses. Un año después de su fundación, Furo ya ha cerrado contratos con clientes empresariales como la compañía ferroviaria alemana Deutsche Bahn.

"Estamos avanzando más rápido en Europa que si hubiéramos permanecido en EE.UU.", declaró Lena Sophia Voß, cofundadora de Furo.

Formalmente, Furo es una C Corp de Delaware que recaudó una ronda de financiamiento liderada por TQ Ventures, con participación de Neo y el fondo de Sheryl Sandberg, Sandberg Bernthal Venture Partners. Su trayectoria también representa una observación reciente de la firma de capital de riesgo a16z, que indica que "ahora hay una ventaja al tener un pie en tu país de origen y otro en Silicon Valley".

El vínculo de Furo con Silicon Valley fue el Centro para la Tecnología Digital y la Gestión (CDTM) de Múnich, que también participó en su ronda de financiamiento. A través de este programa, vinculado a su alma mater TU Múnich, Voß y sus cofundadores Leonie Wagner y Simon Wittner llegaron a la Bahía, donde estudiaron en Stanford y UC Berkeley.

Cuando decidieron iniciar Furo con la ambición de ayudar a las empresas industriales a reducir sus costos eléctricos, determinaron que el problema era más urgente en Europa, especialmente en Alemania, que ha enfrentado crisis energéticas en los últimos cinco años.

Furo podría haber abordado este mercado desde EE.UU. —y lo hizo brevemente al unirse al programa de aceleración de Neo bajo su antiguo nombre, Lumera Energy— pero Voß señaló que estar lejos de Alemania complicaba su trabajo.

"Si eres una empresa en etapa temprana, a menudo se trata principalmente de tu red, y también de estar cerca de tus clientes", dijo Voß.

Ante las preocupaciones sobre restricciones de inmigración que también afectan a los empleados tecnológicos, la emprendedora alemana insistió en que en el caso del trío, regresar a casa después de sus respectivas estancias en Apple, Google X y startups de inteligencia artificial fue una decisión deliberada. Aseguró que todos tenían ofertas a tiempo completo de las empresas en las que trabajaron y que podrían haber permanecido con visas.

"Así que fue una decisión volver a Europa no porque lo necesitáramos, sino porque vemos que en este momento es un mejor momento para construir una startup de energía en Europa en lugar de en EE.UU.", expresó Voß.

Según Voß, iniciar Furo desde Múnich fue "altamente beneficioso" para su crecimiento, "porque muchas personas en nuestra red nos recomendaron a nuestros primeros clientes", así como para obtener "experiencia operativa" y mentoría. "Cada vez que tenemos un desafío, sabemos exactamente a quién llamar", añadió, destacando que estar cerca de universidades técnicas también ayuda en la contratación.

El costo de los salarios es otro aspecto a considerar. Voß mencionó que "si comparas el salario de un ingeniero en EE.UU. con Alemania, es mucho más barato". Recordó que los inversores estadounidenses de Furo se preguntaban si podrían conseguir talento por el monto que habían presupuestado, que en realidad estaba en el límite superior para salarios en Alemania. "Así que definitivamente es mejor que puedes hacer más con el dinero", agregó.

Sin embargo, el salario no es el único aspecto. Voß afirmó que la calidad del talento también está a la par, mientras que los trabajadores son más accesibles debido a la menor competencia con las grandes tecnológicas y gracias a los vínculos de Furo con el CDTM. "Es una red tan buena en Alemania y en Europa que las personas comienzan a conocerte", subrayó.

La startup también mantiene su red en EE.UU. "Regresamos a EE.UU. tres o cuatro veces al año para asuntos administrativos, pero también para ponernos al día con nuestros inversores y quizás ver nuevos inversores", comentó Voß.

Esto recuerda que, incluso para startups que ahora están felices en casa, obtener lo mejor de ambos mundos aún puede significar recaudar fondos en Estados Unidos.

En la imagen, de izquierda a derecha: los cofundadores de Furo, Lena Sophia Voß, Simon Wittner y Leonie Wagner.