Asesinaron a un empresario hotelero en Puerto Iguazú: su suegro, el principal sospechoso

Un empresario hotelero y gastronómico de 48 años fue asesinado este viernes en Puerto Iguazú, Misiones, durante un enfrentamiento ocurrido en el interior de un establecimiento ubicado en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial.

Por el homicidio, el principal sospechoso es su suegro, un hombre de 82 años que permanece internado en una clínica de la ciudad bajo custodia policial.

El hecho ocurrió cerca de las 11.15. De acuerdo con las primeras actuaciones, durante una discusión se produjo un enfrentamiento en el que el empresario recibió un disparo de arma de fuego.

Cuando efectivos de la Unidad Regional V llegaron al lugar, encontraron a la víctima tendida en el suelo y sin signos vitales. Fue identificada como Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, de 48 años.

El médico policial que examinó el cuerpo constató una herida de arma de fuego, aparentemente provocada por un proyectil calibre 9 milímetros. Debido a la gravedad de la lesión, el hombre murió en el lugar.

Por disposición de la Justicia, el cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense de Posadas, donde se realizará la autopsia. El procedimiento permitirá determinar con precisión las causas de la muerte y aportar nuevos elementos para esclarecer la mecánica del homicidio.

A partir de las primeras actuaciones, los investigadores centraron la pesquisa en el suegro de Wiebel Giampaoli, un hombre de 82 años que habría estado en el establecimiento al momento del enfrentamiento y que es señalado como el principal sospechoso.

Tras el ataque, el hombre habría abandonado el predio a bordo de una Toyota SW4. La Policía de Misiones desplegó un operativo para localizarlo y, cerca de las 16.30, estableció que había ingresado a una clínica de Puerto Iguazú para recibir atención médica.

Desde entonces, permanece internado bajo una consigna policial. Las autoridades aguardan la evolución de su estado de salud y las condiciones necesarias para avanzar formalmente con su detención en el marco de la causa.

Durante varias horas, efectivos policiales, personal de Criminalística y autoridades judiciales trabajaron en la escena del crimen. Los peritos levantaron rastros y otros elementos que podrían resultar determinantes para reconstruir la secuencia del ataque.

Uno de los principales interrogantes de la investigación es dónde se encuentra el arma de fuego que habría sido utilizada para matar al empresario. Los investigadores continúan con las tareas destinadas a localizarla.

También buscan determinar qué ocurrió antes del disparo, cómo comenzó la discusión entre los dos hombres y cuáles fueron los motivos que derivaron en el enfrentamiento. El vínculo familiar entre la víctima y el principal sospechoso será uno de los aspectos centrales de la pesquisa.

La causa quedó en manos de la Justicia de Misiones, que deberá reconstruir las circunstancias del homicidio y determinar la eventual responsabilidad del hombre de 82 años señalado como sospechoso.