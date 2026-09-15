Incidente en el mar Báltico: Rusia dispara bengalas a helicóptero danés
Un buque de guerra ruso disparó bengalas contra un helicóptero danés en el mar Báltico. La primera ministra, Mette Frederiksen, calificó el hecho como un acto irresponsable y amenazante.
FOTO: Primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.
Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- La tensión en el flanco oriental de la Alianza Atlántica se intensificó con un nuevo episodio, cuando un buque de guerra de Rusia disparó contra un helicóptero militar danés en el mar Báltico. Este incidente ocurrió en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha llevado a un aumento de las tensiones en la región.
De acuerdo a información de la agencia Noticias Argentinas, el hecho se produjo cuando el buque ruso lanzó dos bengalas de emergencia hacia la aeronave danesa durante la tarde del lunes. El Ejército danés emitió un comunicado donde aclaró que el helicóptero Fennec estaba realizando una operación rutinaria para fotografiar una fragata rusa en aguas internacionales, cerca de Gedser.
Las autoridades danesas informaron que una de las bengalas disparadas por el buque ruso pasó a escasa distancia del helicóptero, aunque no se registraron daños materiales ni personales. Este hecho ha generado preocupación en Dinamarca, donde la primera ministra Mette Frederiksen lo calificó como un acto "irresponsable". En un comunicado, expresó: "Tienen como objetivo intimidar y sembrar la discordia. No tendrán éxito. No cederemos".
El incidente se suma a una serie de acciones por parte de la OTAN, que han incluido el derribo de un dron que ingresó en la madrugada del martes al espacio aéreo de Lituania desde Bielorrusia. Este episodio ha elevado aún más las tensiones en un contexto ya delicado, donde la seguridad en la región es una preocupación constante.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el mar Báltico?
Un buque de guerra ruso disparó bengalas contra un helicóptero militar danés.
¿Quién se pronunció sobre el incidente?
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, calificó el hecho como irresponsable.
¿Cuándo tuvo lugar el suceso?
El incidente ocurrió el lunes por la tarde.
¿Dónde se produjo el disparo?
En el mar Báltico, cerca de Gedser, en aguas internacionales.
¿Cómo respondió Dinamarca?
La primera ministra expresó que no cederán ante la intimidación.
[Fuente: Noticias Argentinas]