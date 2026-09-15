Incidente en el mar Báltico: Rusia dispara bengalas a helicóptero danés

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- La tensión en el flanco oriental de la Alianza Atlántica se intensificó con un nuevo episodio, cuando un buque de guerra de Rusia disparó contra un helicóptero militar danés en el mar Báltico. Este incidente ocurrió en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha llevado a un aumento de las tensiones en la región.

De acuerdo a información de la agencia Noticias Argentinas, el hecho se produjo cuando el buque ruso lanzó dos bengalas de emergencia hacia la aeronave danesa durante la tarde del lunes. El Ejército danés emitió un comunicado donde aclaró que el helicóptero Fennec estaba realizando una operación rutinaria para fotografiar una fragata rusa en aguas internacionales, cerca de Gedser.

Las autoridades danesas informaron que una de las bengalas disparadas por el buque ruso pasó a escasa distancia del helicóptero, aunque no se registraron daños materiales ni personales. Este hecho ha generado preocupación en Dinamarca, donde la primera ministra Mette Frederiksen lo calificó como un acto "irresponsable". En un comunicado, expresó: "Tienen como objetivo intimidar y sembrar la discordia. No tendrán éxito. No cederemos".

El incidente se suma a una serie de acciones por parte de la OTAN, que han incluido el derribo de un dron que ingresó en la madrugada del martes al espacio aéreo de Lituania desde Bielorrusia. Este episodio ha elevado aún más las tensiones en un contexto ya delicado, donde la seguridad en la región es una preocupación constante.