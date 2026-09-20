Científicos proponen solución a un misterio de 2,000 años de los Rollos del Mar Muerto

Un antiguo enigma relacionado con los Rollos del Mar Muerto podría haber encontrado una nueva explicación. Durante décadas, investigadores debatieron si la secta de Qumrán realmente siguió su inusual calendario de 364 días o si este sistema existió principalmente como un ideal religioso y teórico.

Un estudio realizado por la Universidad de Tel Aviv argumentó que ambas posibilidades podrían ser parcialmente correctas. Según la reconstrucción propuesta, la secta probablemente utilizó el calendario durante su historia temprana, cuando desacuerdos sobre fechas religiosas contribuyeron a su separación del establecimiento de Jerusalén. Sin embargo, más tarde, el sistema pudo haber sido abandonado debido a un problema astronómico fundamental y a las cambiantes relaciones políticas con el liderazgo de los Hasmoneos bajo Alexander Jannaeus.

La investigación fue llevada a cabo por la Prof. Eshbal Ratzon del Departamento de Filosofía Judía y el Instituto Cohn para la Historia y Filosofía de la Ciencia y las Ideas en la Facultad de Humanidades de la universidad. Los hallazgos fueron publicados en la revista Tarbiz de estudios judíos.

Un calendario construido alrededor de 52 semanas perfectas

El calendario de Qumrán se diferenciaba drásticamente del calendario lunisolar que regía la vida religiosa judía durante el período del Segundo Templo. Su año contenía exactamente 364 días, lo que podía dividirse equitativamente entre siete, produciendo 52 semanas completas cada año y asegurando que las festividades religiosas siempre ocurriesen el mismo día de la semana.

Para los miembros de la secta de Qumrán, esta estructura ordenada era más que una conveniencia matemática; la consideraban un reflejo de un sistema divino perfecto.

El calendario también tenía una significativa importancia política y religiosa. Las autoridades del Templo en Jerusalén determinaban fechas importantes usando el calendario vigente, pero la secta de Qumrán rechazaba la idea de que los líderes humanos debían tener ese poder. Sus miembros creían que las fechas ya habían sido establecidas por Dios durante la Creación del mundo y, por lo tanto, no debían ser alteradas por los hombres.

El problema oculto de los 364 días

La característica que hacía que el calendario de Qumrán fuera tan elegante también creaba un serio problema práctico. Un año de 364 días es aproximadamente un día y un cuarto más corto que el año astronómico de aproximadamente 365 días. Aunque esta discrepancia puede parecer pequeña al principio, se incrementa con el tiempo.

Si el sistema se siguiera durante veinte años sin corrección, las festividades religiosas se desplazarían casi cuatro semanas en relación con las estaciones. Después de varias décadas, una festividad asociada con la primavera podría caer eventualmente en invierno o incluso en otoño. Esto habría sido especialmente problemático para una comunidad cuya festividad religiosa estaba estrechamente conectada con la agricultura, las cosechas y el ciclo estacional.

El problema se puede comparar con un reloj que pierde un minuto cada día. El error es apenas perceptible al principio, pero después de suficiente tiempo, el reloj ya no refleja la hora real.

El estudio de la Prof. Ratzon sugiere que algo similar pudo haber ocurrido con el calendario de Qumrán. Aunque el sistema era conceptualmente elegante y matemáticamente ordenado, se desincronizó gradualmente del ciclo estacional natural que estaba destinado a organizar.

¿Se utilizó realmente el calendario?

Los académicos han ofrecido varias explicaciones para este rompecabezas a lo largo de los años. Algunos han propuesto que la comunidad de Qumrán insertaba periódicamente días o semanas adicionales para mantener el calendario alineado con las estaciones. Otros han argumentado que el sistema de 364 días nunca fue destinado para el uso diario y funcionó solo como un marco religioso idealizado.

La Prof. Ratzon argumentó que los Rollos del Mar Muerto no apoyan claramente ninguna de las explicaciones. En cambio, señala evidencia que sugiere que el calendario era profundamente importante para la identidad religiosa de la secta y formaba parte principal de su desacuerdo con las autoridades religiosas en Jerusalén.

Casi veinte rollos descubiertos en Qumrán abordan calendarios y astronomía, un número inusualmente grande que indica cuán significativos eran estos temas para la comunidad. El Libro de Jubileos, una de las obras importantes preservadas en la biblioteca de Qumrán, critica fuertemente el calendario lunar predominante. Presenta el sistema de 364 días como el calendario original dado a Moisés en el Monte Sinaí.

Un calendario en el centro de un conflicto religioso

Basándose en esta evidencia, la Prof. Ratzon propone un escenario histórico diferente. Argumenta que la secta de Qumrán siguió activamente el calendario de 364 días durante su período formativo en el siglo II a.C. La disputa sobre cómo se debía medir el tiempo sagrado pudo haber intensificado el conflicto de la secta con los líderes religiosos en Jerusalén y contribuido a su aislamiento.

Sin embargo, a medida que pasaron las décadas, la creciente desincronización entre el calendario y las estaciones se habría vuelto cada vez más difícil de ignorar. Las circunstancias políticas también cambiaron. Las relaciones entre la secta de Qumrán y la dinastía Hasmonea en el poder mejoraron durante el reinado de Alexander Jannaeus. Él apoyó una halajá similar a la de la secta y se opuso al liderazgo farisaico.

Según el estudio, este entorno político cambiante pudo haber facilitado que la secta abandonara su posición rígida y adoptara el calendario más práctico utilizado en el Templo.

El calendario original de la secta no necesariamente desapareció de su pensamiento religioso. En cambio, pudo haber sobrevivido como un sistema ideal que se creía válido durante la Creación del mundo y potencialmente destinado a regresar en los Últimos Días.

Una posible solución a un misterio de los Rollos del Mar Muerto

Esta interpretación podría explicar por qué el calendario de 364 días ocupa un lugar tan prominente en los escritos de Qumrán, a pesar de que parece haber desaparecido de su uso práctico histórico. La Prof. Ratzon concluyó: "El calendario de Qumrán ha sido considerado durante mucho tiempo como una de las características definitorias de la secta de Qumrán, pero también como uno de los misterios más desconcertantes de los Rollos del Mar Muerto. Este estudio propone una alternativa a la aparente contradicción entre un calendario funcional y uno teórico. Es bastante posible que el calendario se haya utilizado de hecho durante un cierto período de tiempo, pero luego, al perder su rol práctico debido a problemas inherentes y cambios políticos, se convirtió en un ideal religioso y un símbolo de identidad. Esto explicaría tanto su centralidad en los rollos de Qumrán como su desaparición gradual de la realidad histórica."