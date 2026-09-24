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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 24 de septiembre

Este jueves 24 de septiembre, Tucumán presentará temperaturas que oscilarán entre 12° y 34°. La humedad será del 76% y el cielo mostrará algunas nubes dispersas durante el día.

24/09/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 12° y una sensación térmica de 11°. La humedad se encuentra en un 76%, lo que genera un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3.6 m/s desde el norte.

El clima hoy jueves 24 de septiembre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 12° y la máxima alcance los 34°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 3.6 m/s. La humedad, que se mantiene alta, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo esperado. No se anticipan lluvias, por lo que el día se presentará mayormente seco.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán un aumento en las temperaturas. Para el viernes 25 de septiembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 39°, con pocas nubes. El sábado 26, la mínima será de 20° y la máxima de 36°, con cielo despejado. El domingo 27, se espera una mínima de 23° y una máxima de 35°, también con cielo despejado. Sin embargo, el lunes 28, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas, con una mínima de 23° y una máxima de 35°, y la posibilidad de lluvias moderadas. Finalmente, el martes 29, la mínima descenderá a 18° y la máxima se situará en 23°, con lluvias moderadas.

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