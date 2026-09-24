La vida en el límite: ser ucraniano hoy en tiempos de guerra

Desde el 24 de febrero de 2022, la vida de millones de ucranianos ha cambiado drásticamente. En "La vida en el límite", los autores Tetyana Ogárkova y Volodímir Yermólenko nos ofrecen un relato profundo y conmovedor sobre lo que significa ser ucraniano en un contexto de guerra. Este libro, que se sitúa en la intersección entre la crónica y el ensayo, aborda cómo la contienda ha alterado las nociones más básicas de la existencia: el tiempo, el espacio, el amor y la muerte.

A través de testimonios recogidos en el frente y un análisis enriquecido por su conocimiento de la historia y la cultura ucranianas, los autores logran transmitir la devastación que ha traído la guerra, pero también la resiliencia del pueblo. La obra destaca la importancia de la memoria, la confianza en el prójimo y la búsqueda de belleza, elementos que la guerra no puede destruir.

La prosa de Ogárkova y Yermólenko es un testimonio de la lucha y la esperanza, ofreciendo una mirada íntima a la realidad de un país que se encuentra en el centro de un conflicto global. En un momento en que la atención internacional está centrada en Ucrania, este libro se convierte en una lectura esencial para comprender la complejidad de la experiencia ucraniana actual.

La obra, publicada por Libros del Asteroide en 2026, se presenta como un documento vital que no solo narra la tragedia, sino que también celebra la resistencia y la humanidad de un pueblo que sigue adelante a pesar de las adversidades. En tiempos de incertidumbre, "La vida en el límite" se erige como un faro de reflexión sobre la condición humana y la capacidad de encontrar luz en la oscuridad.

Ficha del libro: