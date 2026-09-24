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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves 24 de septiembre

Este jueves 24 de septiembre, Mendoza presentará temperaturas que oscilarán entre 15° y 34°. El cielo estará mayormente despejado y se espera una leve brisa durante la jornada.

24/09/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre

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El clima en Mendoza para este jueves 24 de septiembre se presenta con condiciones favorables para disfrutar del aire libre. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se encuentra en un 28%, lo que proporciona un ambiente seco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla suavemente a 2 m/s desde el sur.

Durante el día, se anticipa que la temperatura mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 34°. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre. La brisa será ligera, lo que contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable a lo largo de la jornada.

En cuanto a la presión atmosférica, se registra un valor de 1010 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas. No se prevén lluvias, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente.

Para los próximos días, el pronóstico extendido indica que el viernes 25 de septiembre la temperatura mínima será de 15° y la máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 26 de septiembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 26°, con cielo despejado. El domingo 27 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 18° y 27°, también con cielo despejado. Sin embargo, el lunes 28 de septiembre, se anticipa un cambio en las condiciones, con una mínima de 14° y una máxima de 20°, y la posibilidad de lluvias ligeras.

Finalmente, el martes 29 de septiembre, las temperaturas se mantendrán frescas, con una mínima de 12° y una máxima de 20°, y cielo con algunas nubes. Este cambio en el clima podría ser un alivio para aquellos que prefieren temperaturas más frescas.

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