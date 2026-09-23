Espejo rectangular con borde de madera y lámpara de mesa inalámbrica para iluminar tu hogar

El diseño de interiores se enriquece con la incorporación de elementos que no solo son funcionales, sino que también aportan estética. En este sentido, el espejo rectangular con borde de madera destaca por su hermoso detalle de cuentas y la posibilidad de ser colgado de forma horizontal o vertical. Disponible en dos colores, madera marrón y blanco, este espejo se convierte en un accesorio ideal para cualquier ambiente.

Por otro lado, la lámpara de mesa inalámbrica también se presenta como una opción excepcional para la iluminación de los espacios. Los diseñadores coinciden en que la clave para una buena iluminación radica en la superposición de fuentes de luz. Esta lámpara está disponible en siete colores, lo que permite que se convierta en un punto focal en cualquier habitación.

El funcionamiento de la lámpara es sumamente práctico; se enciende y apaga con solo presionar la parte superior, evitando así botones incómodos. Ideal para usar en la oficina, en un rincón poco iluminado del salón o en cualquier lugar que necesite un toque de calidez.