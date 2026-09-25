Revocaron el fallo de la jueza que declaró la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil

La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires revocó este viernes el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis que había declarado inconstitucional, para ese caso, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseído a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo agravado.

La decisión fue tomada por unanimidad por los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca. El tribunal hizo lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y dispuso que la investigación continúe bajo el nuevo régimen.

Qué resolvió la Cámara

Los camaristas dejaron sin efecto el sobreseimiento dictado por De Marinis y cuestionaron los fundamentos utilizados para apartar del caso la aplicación de la nueva normativa penal juvenil.

La resolución también dispuso el apartamiento de la magistrada del expediente y ordenó que se sortee un nuevo juez del fuero para continuar con la causa.

El recurso había sido presentado por el fiscal Mauro Andrés Tereszko y la auxiliar fiscal Paula Raffa Pirra, de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil (UFEPJ). En segunda instancia, la fiscal de Cámara Sandra Verónica Guagnino también había acompañado el pedido de revocación.

El fallo que había dictado De Marinis

El caso se originó a partir de una investigación por tentativa de robo agravado en la que estaba involucrado un adolescente de 14 años.

El 21 de septiembre, De Marinis había declarado inconstitucional la aplicación de la nueva normativa para ese expediente y había dispuesto el sobreseimiento del joven. La jueza sostuvo que el adolescente debía ser considerado no punible en ese caso.

La Fiscalía apeló la resolución y, además de pedir que se revirtiera el sobreseimiento, solicitó que De Marinis fuera apartada del expediente.

Cómo continúa ahora la causa

Con la decisión de la Cámara, el expediente deberá continuar y quedará en manos de otro magistrado, que será designado mediante sorteo.

La resolución representa un cambio respecto de la decisión de primera instancia y permite que la investigación avance dentro del marco del nuevo Régimen Penal Juvenil.

La controversia había generado además presentaciones ante organismos judiciales porteños. En paralelo al trámite de la apelación, el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, había solicitado que se investigara la actuación de De Marinis ante el Consejo de la Magistratura porteño.