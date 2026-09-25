El Consejo de Seguridad de la ONU reafirma el apoyo a Arabia Saudita ante agresiones hutíes

FOTO: Hutíes de Yemen reivindican ataque con misiles y drones contra Riad e instalación de Aramco en Yanbu.

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) -- El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas manifestó este viernes su apoyo al derecho de Arabia Saudita a defenderse frente a los recientes ataques perpetrados por los rebeldes hutíes de Yemen.

En una declaración conjunta, los miembros del organismo internacional condenaron la escalada militar y las acciones que impactan en la infraestructura civil y energética del reino, según informaron fuentes de DW y la Agencia Noticias Argentinas.

La declaración fue leída por el embajador de Francia ante la ONU, Jérôme Bonafont, quien subrayó que los integrantes del Consejo exigieron el cese inmediato de los ataques y enfatizaron la necesidad de respetar el derecho internacional. También hicieron hincapié en la importancia de proteger la libertad de navegación en el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb.

El pronunciamiento se dio a conocer luego de que los hutíes reivindicaran nuevos ataques con misiles y drones contra Riad y una instalación de la petrolera estatal Aramco en Yanbu. En respuesta, Arabia Saudita informó que logró interceptar y destruir seis misiles balísticos que estaban dirigidos hacia Taif y Yanbu.

En este contexto, Pakistán, Turquía y Arabia Saudita están organizando una reunión de sus jefes militares para discutir una respuesta coordinada ante la situación. El gobierno de Islamabad destacó que el acuerdo de defensa firmado por los tres países estipula que cualquier agresión contra uno de sus miembros será considerada un ataque contra todos, mientras que el Gobierno saudí ha reafirmado su postura frente a la ofensiva hutí.