La Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump verificar votantes con base de datos federal

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado luz verde al Gobierno de Donald Trump para que haga uso de una base de datos federal que compila información sobre ciudadanía y estatus migratorio. Este acceso tiene como objetivo revisar los padrones electorales en busca de personas que podrían no ser ciudadanos estadounidenses.

Con esta decisión, la Corte revocó una resolución judicial anterior que había considerado ilegal la utilización ampliada de este sistema, argumentando que podría vulnerar la privacidad de los ciudadanos. El programa, conocido como SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios), fue establecido en 1986 para que las autoridades pudieran verificar la ciudadanía o situación migratoria de aquellos que solicitaban ciertos beneficios públicos, según información proporcionada por la BBC y la Agencia Noticias Argentinas.

La Corte Suprema ha avalado que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emplee el sistema SAVE para realizar consultas masivas utilizando datos confidenciales relacionados con los registros del Seguro Social. Esto se da tras una expansión de las funciones del sistema durante la administración de Trump.

Según el fallo, una ley federal de 1996 otorga al DHS la autoridad para solicitar información sobre ciudadanía e inmigración a otras agencias, las cuales están obligadas a responder a dichos requerimientos.

El uso del sistema SAVE por parte de los estados es voluntario y actualmente 27 estados lo utilizan para verificar la ciudadanía de las personas registradas para votar. Sin embargo, los críticos del sistema han expresado preocupaciones sobre la precisión de los cruces de datos, advirtiendo que el sistema podría identificar erróneamente a ciudadanos como no elegibles para votar.

En el estado de Texas, autoridades del condado de Travis encontraron que al menos 10 de cerca de 100 personas inicialmente marcadas como no ciudadanas resultaron ser estadounidenses. Desde que se iniciaron las verificaciones, solo tres no ciudadanos han sido acusados de votar ilegalmente en dicho estado.

Los tres jueces liberales de la Corte Suprema votaron en disidencia. La magistrada Ketanji Brown Jackson advirtió que un uso indebido del sistema podría terminar afectando el derecho al voto de personas que están habilitadas para ejercerlo. A pesar de esto, el máximo tribunal dejó en claro que la legislación electoral federal prohíbe la realización de purgas masivas de los padrones en las semanas previas a una elección, lo que limita el alcance de esta resolución en relación con las elecciones de medio término.