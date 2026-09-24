León XIV llega a Lourdes: todo lo que necesitas saber sobre el famoso santuario

FOTO: El papa viaja a Lourdes. Qué saber sobre uno de los santuarios más famosos del catolicismo

PARÍS — León XIV visitará el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes este fin de semana como parte de su viaje apostólico de cuatro días a Francia, siendo esta la primera visita oficial de Estado de un papa al país en 18 años.

Ubicado cerca de la frontera con España, el santuario recibe cada año a millones de peregrinos, entre los que se encuentran fieles enfermos y personas con discapacidad que buscan curación gracias a las célebres aguas del manantial de la gruta de Lourdes.

La popularidad de Lourdes está estrechamente relacionada con Bernadette Soubirous, una joven de origen humilde que afirmó haber tenido 18 visiones de una señora vestida de blanco en la Gruta de Massabielle entre febrero y julio de 1858. La Iglesia católica reconoció posteriormente que estas visiones eran de la Virgen María.

Las visiones de Bernadette y el hallazgo de aguas de manantial supuestamente curativas llevaron a la construcción de un santuario en ese lugar. Tras dejar Lourdes en 1866 para ingresar en un convento, Bernadette fue canonizada en 1933 por el papa Pío XI.

Los creyentes relatan que, durante la novena aparición, la señora vestida de blanco le indicó a Bernadette: "Ve a beber a la fuente y lávate allí". Desde entonces, millones de peregrinos han viajado a Lourdes para tomar y lavarse con esa agua, que se ofrece de manera gratuita en los grifos y fuentes del santuario.

Lourdes se convirtió en un destino de peregrinación importante tras el reconocimiento oficial de las visiones por parte de la Iglesia católica en 1862, lo que atrajo a millones de visitantes de todo el mundo a la Gruta de Massabielle.

Además de su carácter sagrado, Lourdes recibe anualmente a aproximadamente 3 millones de peregrinos, de los cuales cerca de 60.000 son enfermos o tienen alguna discapacidad. Según el ayuntamiento, es el cuarto sitio de peregrinación católica más visitado del mundo, detrás del Vaticano, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México y la Basílica de Nuestra Señora Aparecida en Brasil.

La Gruta de Massabielle forma parte de los 22 lugares que componen el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, que alberga varias estructuras de culto, incluidas tres basílicas: la de la Inmaculada Concepción, la de Nuestra Señora del Rosario y la basílica subterránea de San Pío X.

Los peregrinos pueden recorrer uno de los dos Vías Crucis, adornados con estatuas de hierro fundido o mármol, antes de sumergirse en el agua del manantial, que se encuentra a 12º Celsius (53,6º Fahrenheit).

Muchos de los que llegan a Lourdes buscan sanación física y espiritual, con la esperanza de experimentar un milagro. La Iglesia católica ha reconocido oficialmente 72 curaciones como milagrosas entre más de 7.000 casos analizados desde 1858.

A pesar de que en Lourdes residen menos de 15.000 personas, cuenta con casi 10.000 habitaciones de hotel y alrededor de 21.200 camas, lo que la convierte en la segunda mayor capacidad hotelera de Francia, solo superada por París.

Sin embargo, encontrar alojamiento asequible durante la visita de León XIV puede resultar complicado, ya que se espera que la llegada del papa atraiga a cientos de miles de visitantes, lo que provocará un aumento en los precios. Algunos hoteles están cobrando tarifas que superan los 2.000 euros (2.300 dólares) por noche.

La mayoría de los peregrinos que visitan Lourdes cada año provienen de Francia, representando el 42% del total, aunque se anticipa que muchos visitantes de Europa oriental llegarán para saludar a León XIV.

Desde el final de la Guerra Fría, los católicos de Europa central y oriental han tenido la libertad de viajar al oeste, lo que ha incrementado el número de peregrinos de antiguos países comunistas que visitan Lourdes. Esta tendencia se ha mantenido, con Polonia ocupando el sexto lugar entre las más de 160 naciones representadas en Lourdes cada año.

Durante su visita, León XIV no podrá observar los mosaicos del artista Marko Ivan Rupnik, un exjesuita acusado de abusos, que adornan la fachada de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Todos estos mosaicos estarán cubiertos durante su estadía.

El obispo de Lourdes, Jean-Marc Micas, anunció esta medida el mes pasado tras la decisión de dejar de iluminar las obras durante la oración vespertina. En marzo de 2025, los mosaicos de las puertas de entrada de la basílica ya habían sido cubiertos.

El escándalo relacionado con Rupnik se hizo público a finales de 2022, cuando se informaron denuncias de abusos sexuales, espirituales y psicológicos que datan de la década de 1990 y que habían sido sistemáticamente desestimadas por la jerarquía católica.

León XIV se reunirá con siete sobrevivientes de abusos, según la Conferencia Episcopal de Francia. Un informe de 2021 estimó que 330.000 menores habían sido víctimas de abusos sexuales por parte de personal de la Iglesia en Francia durante un periodo de 70 años.

El santuario de Lourdes ha indicado que el papa aterrizará en el aeropuerto de Tarbes el sábado y comenzará su peregrinación con una oración en la Gruta de las Apariciones. El domingo, se reunirá con los obispos en la Conferencia Episcopal Francesa y más tarde celebrará misa en la Pradera, seguida de la oración del Ángelus.

Por la tarde, se reunirá con el personal y enfermos del Accueil Notre-Dame. La visita concluirá con el rosario y la procesión de antorchas, uno de los ritos más emblemáticos de Lourdes.