Netanyahu llega a Nueva York para hablar ante la ONU y otros temas relevantes en Oriente Medio

FOTO: Netanyahu llega a Nueva York para hablar ante la ONU y otras noticias en Oriente Medio

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, arribó a Nueva York para dirigirse a la Asamblea General de Naciones Unidas, en un momento en que su país enfrenta un creciente aislamiento internacional. Sin embargo, su agenda no incluye un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La visita del mandatario israelí se enmarca en una breve estadía en la ciudad, donde se espera que se reúna con varios líderes mundiales. A pesar de la demanda de encuentros por parte de varios jefes de Estado, la oficina de Netanyahu ha confirmado que no se llevará a cabo ninguna reunión con Trump, el secretario de Estado Marco Rubio o cualquier líder árabe.

Según la oficina del primer ministro, muchos líderes internacionales expresaron su deseo de reunirse con él, pero Netanyahu debía regresar a Israel antes del inicio de la festividad judía de Sucot, que comienza al atardecer del viernes. Se prevén encuentros con los presidentes de Argentina, Bolivia, Paraguay, Panamá y Eslovenia, así como con la vicepresidenta de Colombia y los primeros ministros de Grecia y Papúa Nueva Guinea.

Por otro lado, una alta funcionaria de la Unión Europea destacó que solo se han recaudado 1.000 millones de euros (aproximadamente 1.100 millones de dólares) de los 71.000 millones (80.800 millones de dólares) que se estiman necesarios para la reconstrucción de la Franja de Gaza, devastada por el conflicto. Dubravka Šuica, comisaria europea para el Mediterráneo, instó a un esfuerzo conjunto y un plan de recuperación que involucre a Israel, la Autoridad Palestina y otros actores clave.

En una reunión de la junta sobre Gaza en Nueva York, se presentó un plan de seis meses y 2.450 millones de dólares para iniciar la reconstrucción y la gobernanza en la región, mientras el alto el fuego propuesto por Trump enfrenta dificultades.

Además, un terremoto de magnitud moderada sacudió el sureste de Turquía y partes de Siria, generando pánico entre la población, que salió corriendo a las calles. Hasta el momento, no se han reportado daños significativos. El sismo, de magnitud 5,4, tuvo su epicentro en la provincia de Sanliurfa, cerca de la frontera con Siria.

Es importante recordar que un terremoto de magnitud 7,8 ocurrido en Turquía en 2023 dejó más de 53.000 muertos y destruyó o dañó cientos de miles de edificios en varias provincias, incluida Sanliurfa. En Siria, otras 6.000 personas perdieron la vida como resultado de ese desastre.