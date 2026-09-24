Turquía acordó retirar tropas de una base estratégica en Irak tras reunión con Bagdad

ANKARA, Turquía (AP) — Turquía ha decidido realizar una retirada gradual de sus fuerzas de una base militar clave en el norte de Irak, cediendo el control al gobierno de Bagdad. Este acuerdo se alcanzó tras una reunión entre el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, durante un encuentro en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

En el comunicado conjunto emitido después de la reunión, Irak se comprometió a eliminar de la región noroccidental de Sinjar a los grupos armados que Turquía considera una amenaza para su seguridad. La nota especifica: "En vista de los avances que Irak ha logrado gracias a las medidas de seguridad, las fuerzas turcas entregarán gradualmente el campamento de Bashiqa-Zelikan al gobierno federal iraquí, de acuerdo con el mecanismo y el calendario acordados".

El acuerdo también incluye la intención de "extender plenamente la autoridad del Estado iraquí en Sinjar y poner fin a la presencia de elementos armados extranjeros prohibidos". La base de Bashiqa, que se ubica en un punto estratégico, ha sido un foco de disputa entre Turquía e Irak, dado que Ankara no había retirado a sus tropas a pesar de conversaciones anteriores sobre su salida. Turquía estableció su presencia en esta base en 2015 para apoyar operaciones contra el grupo extremista Estado Islámico y asegurar la región.

A pesar de que Turquía mantiene múltiples bases en el norte de Irak para llevar a cabo operaciones contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Bashiqa es la más alejada de su frontera. En este contexto, Turquía ha presionado a Irak para que actúe contra los grupos vinculados al PKK y otras milicias no estatales que operan en Sinjar.

Recientemente, el gobierno iraquí anunció que las Unidades de Resistencia de Sinjar, una milicia yazidí asociada al PKK, acordaron desarmarse y que los combatientes que cumplan con los requisitos se integrarán a las fuerzas de seguridad del país. Este grupo, que desempeñó un papel significativo en la lucha contra el Estado Islámico, es visto por Turquía como una amenaza debido a su vinculación con el PKK.

Este acuerdo se produce en un momento en que Estados Unidos finaliza su presencia militar en Irak. Funcionarios han señalado que los cientos de soldados que permanecen en el norte del país se retirarán antes de la fecha límite del 30 de septiembre. Turquía también ha estado llevando a cabo conversaciones de paz con el PKK para poner fin a un conflicto que se extiende por décadas. El grupo, cuyos miembros han llevado a cabo ataques contra objetivos turcos desde bases en el norte de Irak, ha accedido a disolverse y depone las armas como parte de esta iniciativa.