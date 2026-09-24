Colapinto terminó decimoctavo en la primera práctica libre

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Buenos Aires, 24 septiembre (NA) – El argentino Franco Colapinto no tuvo una buena performance con su Alpine y terminó decimoctavo en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se llevó a cabo en Bakú y que fue liderada por George Russell con Mercedes.

El piloto británico fue el más rápido en el primer ensayo donde Kimi Antonelli sufrió una falla en su Mercedes, el argentino no pudo terminar entre los primeros 15 y Max Verstappen finalizó segundo, a cuatro décimas de Russell, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos también a cuatro décimas.