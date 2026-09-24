Colapinto terminó decimoctavo en la primera práctica libre
El piloto de Alpine no tuvo una buena performance en el ensayo que culminó con George Russell como líder.
FOTO: Franco Colapinto puso primera en Azerbaiyán.
Buenos Aires, 24 septiembre (NA) – El argentino Franco Colapinto no tuvo una buena performance con su Alpine y terminó decimoctavo en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se llevó a cabo en Bakú y que fue liderada por George Russell con Mercedes.
El piloto británico fue el más rápido en el primer ensayo donde Kimi Antonelli sufrió una falla en su Mercedes, el argentino no pudo terminar entre los primeros 15 y Max Verstappen finalizó segundo, a cuatro décimas de Russell, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos también a cuatro décimas.
Lectura rápida
¿Quién fue el piloto más rápido?
George Russell fue el piloto más rápido en la primera práctica libre.
¿En qué puesto terminó Colapinto?
Franco Colapinto finalizó en el puesto decimoctavo.
¿Dónde se llevó a cabo la práctica?
La práctica se realizó en Bakú, Azerbaiyán.
¿Qué problema tuvo Kimi Antonelli?
Kimi Antonelli sufrió una falla en su Mercedes durante la práctica.
¿Quiénes completaron los primeros lugares?
Max Verstappen, Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron los primeros lugares.
[Fuente: Noticias Argentinas]