Luján espera a millones de personas por la visita de León XIV: "Estamos más que colapsados"

Luján se prepara para vivir el cierre de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. El próximo miércoles 11 de noviembre, la Basílica Nuestra Señora de Luján será escenario de la última misa del pontífice en el país, en una jornada que podría reunir entre uno y dos millones de personas, una cifra extraordinaria para una ciudad que tiene alrededor de 100 mil habitantes.

El intendente de Luján, Leonardo Boto, consideró realista la estimación de convocatoria y explicó que se trata de una base que podría incluso ser superada. “Yo creo que sí, es una base de uno. La Policía, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dicen que va a venir bastante más”, sostuvo. Y advirtió sobre la dimensión del acontecimiento: “Ya con uno te voy a asegurar que estamos más que colapsados”.

Boto destacó que Luján tiene experiencia en recibir grandes movilizaciones religiosas, aunque reconoció que una concentración de estas características presenta desafíos especiales. “Tenemos mucha experiencia en Luján de grandes movilizaciones y la verdad que llega un momento en que ya es muy difícil estimar la cantidad de gente”, señaló. La diferencia, explicó, estará en que esta vez los visitantes llegarán con varios días de anticipación y permanecerán en la ciudad.

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?? LUJÁN ESPERA A MILLONES DE PERSONAS POR LA VISITA DE LEÓN XIV



El próximo miércoles 11 de noviembre, la Basílica Nuestra Señora de Luján ser escenario de la última misa del pontífice en la Argentina. La convocatoria podría reunir entre uno y dos millones de personas. pic.twitter.com/uwgRRFvaeh — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 24, 2026

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La celebración tendrá además un fuerte valor histórico. “Va a ser la última misa en el territorio argentino, va a ser la despedida de León de esta gira histórica en Luján”, remarcó el intendente. Boto recordó que la Argentina no recibe a un Papa desde 1982, cuando Juan Pablo II visitó el país durante la guerra de Malvinas y también pasó por Rosario. “Así que bueno, es histórico. Nos estamos preparando, estamos trabajando, estamos trabajando mucho”, afirmó.

Uno de los principales desafíos será organizar la llegada progresiva de la multitud. El intendente explicó que se preparó “un gran corredor de concentración de dos kilómetros de largo”, donde se espera que los peregrinos puedan instalarse para participar de la celebración religiosa. La estrategia oficial apunta a evitar una llegada masiva en pocas horas y distribuir el movimiento durante varios días.

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“Invitamos a la gente que venga antes, que venga unos días antes, que se instale, que vaya colmatando, que vaya completando todo lo que es Ciudad de Luján, las delegaciones, las localidades de alrededor”, explicó Boto. En materia de tránsito, adelantó que habrá restricciones progresivas: “El martes a las 0 horas estimamos que cortamos todas las autopistas de acceso a Luján en cinco o seis kilómetros afuera de la ciudad”.

El operativo también contempla grandes espacios de estacionamiento para quienes lleguen desde la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana. “Estamos generando, ya definiendo grandes zonas de estacionamiento para todo lo que viene de Ciudad de Buenos Aires y Área Metropolitana”, detalló el intendente. Desde allí, los visitantes deberán continuar el trayecto caminando hasta la zona de concentración.

La capacidad de alojamiento de Luján también se encuentra prácticamente colmada. “La hotelería ya está liquidada, casas de alquiler, quedan alguna cosa muy poca”, contó Boto. Ante esa situación, el municipio abrió un registro de prestaciones turísticas excepcionales y recibió propuestas de clubes, sociedades de fomento, instituciones y particulares. “Gente que tiene dos cuartos, gente que tiene un jardín grande que puede recibir una parroquia del interior con seis, siete carpas, 20, 30 chicos, les puede dar un baño”, explicó.

Consultado sobre el significado religioso de la visita en un contexto de crecimiento de iglesias evangélicas y neopentecostales, Boto pidió mirar el fenómeno desde una perspectiva histórica. “Primero hay que mirar esto con un sentido trascendente. Pensar la historia de la Iglesia en términos casi políticos me parece que es un error”, sostuvo. Y recordó que el catolicismo atravesó retrocesos y transformaciones profundas a lo largo de sus dos mil años de historia.

El intendente también puso el acento en la importancia de la fe mariana y en el significado particular que tiene Luján para los argentinos. “La presencia del Santo Padre es fundamental”, afirmó, y destacó que puede contribuir a “recuperar y fortalecer la fe mariana”. Para Boto, la peregrinación representa algo que trasciende la experiencia individual: “No solamente caminás vos individualmente con tus dolores, con tus miedos, con tus pedidos, sino sale un pueblo. Uno camina en comunidad y camina a buscar ese algo que está más allá”.

En cuanto a las posibles repercusiones políticas de la visita, Boto sostuvo que la Iglesia expresará su posición con independencia de las interpretaciones que puedan surgir. “La Iglesia tiene un magisterio y siempre va a decir lo que tiene que decir, y va a decir las verdades, las que son más cómodas y las que son más incómodas”, señaló. Y agregó que, mientras tanto, el municipio está concentrado en la organización: “Nos pusimos a trabajar en el territorio para atender los temas operativos y para hacer que la visita del Santo Padre sea exitosa”.

Entrevista de Hernán Funes.