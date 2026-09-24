El tiempo en Rosario: una jornada cálida y con cielo algo nublado

Rosario comenzó este jueves con 10°C, cielo parcialmente nublado, 78% de humedad y viento del norte a 4 km/h. La visibilidad era de 15 kilómetros y no se esperan lluvias durante la jornada.

Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado, mientras que por la tarde y la noche se presentará algo nublado. La temperatura máxima llegará a 26°C, con vientos del noroeste y norte de entre 13 y 22 km/h.

Para los próximos días se espera tiempo cálido: el viernes tendrá una mínima de 13°C y máxima de 26°C, mientras que el sábado alcanzará los 27°C. El domingo y lunes las máximas rondarán los 23°C y el martes llegará a 22°C.