El tiempo en Rosario: una jornada cálida y con cielo algo nublado
La jornada tendrá una mínima de 10°C y alcanzará los 26°C, sin lluvias previstas y con vientos de hasta 22 km/h.
24/09/2026 | 06:52Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Jornada agradable en la ciudad de Rosario.
Rosario comenzó este jueves con 10°C, cielo parcialmente nublado, 78% de humedad y viento del norte a 4 km/h. La visibilidad era de 15 kilómetros y no se esperan lluvias durante la jornada.
Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado, mientras que por la tarde y la noche se presentará algo nublado. La temperatura máxima llegará a 26°C, con vientos del noroeste y norte de entre 13 y 22 km/h.
Para los próximos días se espera tiempo cálido: el viernes tendrá una mínima de 13°C y máxima de 26°C, mientras que el sábado alcanzará los 27°C. El domingo y lunes las máximas rondarán los 23°C y el martes llegará a 22°C.
Lectura rápida
¿Cuál fue la temperatura inicial en Rosario este jueves? La temperatura inicial fue de 10°C.
¿Qué condiciones climáticas se esperaban durante la jornada? Se esperaba cielo parcialmente nublado y no se anticipaban lluvias.
¿Cuál será la temperatura máxima del jueves? La temperatura máxima del jueves alcanzará 26°C.
¿Qué temperaturas se pronostican para el fin de semana? Se pronostica una mínima de 13°C y máxima de 27°C para el fin de semana.
¿Cómo será el clima en los próximos días después del jueves? Las máximas rondarán entre 22°C y 23°C entre domingo y martes.