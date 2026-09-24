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El tiempo en Rosario: una jornada cálida y con cielo algo nublado

La jornada tendrá una mínima de 10°C y alcanzará los 26°C, sin lluvias previstas y con vientos de hasta 22 km/h.

24/09/2026 | 06:52Redacción Cadena 3 Rosario

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Jornada agradable en la ciudad de Rosario.

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Rosario comenzó este jueves con 10°C, cielo parcialmente nublado, 78% de humedad y viento del norte a 4 km/h. La visibilidad era de 15 kilómetros y no se esperan lluvias durante la jornada.

Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado, mientras que por la tarde y la noche se presentará algo nublado. La temperatura máxima llegará a 26°C, con vientos del noroeste y norte de entre 13 y 22 km/h.

Para los próximos días se espera tiempo cálido: el viernes tendrá una mínima de 13°C y máxima de 26°C, mientras que el sábado alcanzará los 27°C. El domingo y lunes las máximas rondarán los 23°C y el martes llegará a 22°C.

Lectura rápida

¿Cuál fue la temperatura inicial en Rosario este jueves? La temperatura inicial fue de 10°C.

¿Qué condiciones climáticas se esperaban durante la jornada? Se esperaba cielo parcialmente nublado y no se anticipaban lluvias.

¿Cuál será la temperatura máxima del jueves? La temperatura máxima del jueves alcanzará 26°C.

¿Qué temperaturas se pronostican para el fin de semana? Se pronostica una mínima de 13°C y máxima de 27°C para el fin de semana.

¿Cómo será el clima en los próximos días después del jueves? Las máximas rondarán entre 22°C y 23°C entre domingo y martes.

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