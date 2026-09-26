TikTok pagará más de $100 millones en un acuerdo histórico en Alabama por seguridad infantil

TikTok acordó pagar al estado de Alabama al menos $100 millones en un acuerdo que aborda las acusaciones de que la plataforma de videos cortos engañó a los usuarios sobre la seguridad y fue diseñada para fomentar la adicción en los niños. Este caso estaba programado para ir a juicio el lunes.

Según la oficina del Fiscal General de Alabama, TikTok podría terminar pagando un total de $300 millones, dependiendo de "ciertas condiciones". Además, la empresa se comprometió a introducir un límite diario de dos horas para los usuarios menores de edad, así como controles parentales adicionales y restricciones sobre el uso nocturno y los filtros cosméticos.

En un comunicado, el Fiscal General Steve Marshall afirmó que los padres en su estado pueden ahora "descansar más tranquilos sabiendo que hay protecciones reales en marcha para proteger a sus hijos de los peligros de la adicción a las redes sociales".

TikTok también emitió una declaración indicando que el acuerdo "refuerza nuestro compromiso y objetivo principal de mejorar continuamente nuestras robustas herramientas de seguridad para proteger a los adolescentes".

En agosto, TikTok alcanzó un acuerdo de $400 millones con el Departamento de Justicia por acusaciones de que la plataforma violó leyes de privacidad infantil.