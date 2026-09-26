En vivo

El Show de Cadena 3

Ulises Llanos

Argentina

En vivo

Estadio 3

Estudiantes vs. Rosario Central

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Tecnología

Meta y YouTube aceptan anuncios para el documental sobre Elon Musk tras rechazo inicial

Tras rechazos previos, Meta y YouTube han decidido aceptar anuncios para el documental "Musk", dirigido por Alex Gibney. El filme ha recibido críticas positivas y se estrenará en cines el 9 de octubre.

26/09/2026 | 18:03Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Elon Musk en conferencia de prensa

FOTO: Elon Musk en conferencia de prensa

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Meta y YouTube anunciaron que aceptarán publicidad para el esperado documental sobre Elon Musk, dirigido por Alex Gibney. Esta decisión se produjo después de que varios medios informaran que múltiples plataformas de redes sociales habían rechazado inicialmente los anuncios.

Según un informe de The Hollywood Reporter, TikTok, Meta, YouTube y X habían rechazado los anuncios que promovían el tráiler de "Musk". Sin embargo, un portavoz de Meta aclaró que se trató de un error y que los anuncios estaban siendo restaurados. Por su parte, YouTube comunicó que el tráiler siempre había estado disponible en su plataforma, aunque había enfrentado restricciones temporales como anuncio.

El rechazo por parte de X no sorprendió a muchos, dado que Musk, propietario de la plataforma, había expresado previamente opiniones negativas sobre Gibney. Los rechazos de Meta, TikTok y YouTube se debieron a que el contenido fue catalogado como "político", lo que genera restricciones en estas plataformas. Sin embargo, la distribuidora del filme en Estados Unidos, Bleecker Street, había apelado estas decisiones.

Gibney es conocido por sus documentales aclamados, como "Going Clear" sobre la Church of Scientology y "The Inventor" sobre Elizabeth Holmes. Su último trabajo, "Musk", se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia y ha recibido críticas casi unánimemente positivas, manteniendo un 100% de calificación en Rotten Tomatoes. El documental se lanzará en cines de Estados Unidos el 9 de octubre.

La crítica de Vulture, Bilge Ebiri, describió el documental como un estudio fascinante sobre el carácter de Musk, abordando su carrera tecnológica, su relación con el expresidente Donald Trump y su vida personal. Ebiri también advirtió que, aunque el filme es revelador, también actúa como una advertencia sobre el futuro.

A pesar del aclamado recibimiento, surgieron dudas sobre la distribución internacional del filme debido a preocupaciones de Universal Pictures sobre posibles repercusiones con la administración Trump. Sin embargo, Universal confirmó que el documental se estrenará en cines, aunque aún está definiendo su estrategia de lanzamiento.

TechCrunch también se comunicó con TikTok, X y Bleecker Street para obtener comentarios sobre la situación.

Esta publicación ha sido actualizada para incluir la declaración de YouTube sobre la aprobación del anuncio.

Lo más visto

Tecnología

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf