Meta y YouTube aceptan anuncios para el documental sobre Elon Musk tras rechazo inicial

Meta y YouTube anunciaron que aceptarán publicidad para el esperado documental sobre Elon Musk, dirigido por Alex Gibney. Esta decisión se produjo después de que varios medios informaran que múltiples plataformas de redes sociales habían rechazado inicialmente los anuncios.

Según un informe de The Hollywood Reporter, TikTok, Meta, YouTube y X habían rechazado los anuncios que promovían el tráiler de "Musk". Sin embargo, un portavoz de Meta aclaró que se trató de un error y que los anuncios estaban siendo restaurados. Por su parte, YouTube comunicó que el tráiler siempre había estado disponible en su plataforma, aunque había enfrentado restricciones temporales como anuncio.

El rechazo por parte de X no sorprendió a muchos, dado que Musk, propietario de la plataforma, había expresado previamente opiniones negativas sobre Gibney. Los rechazos de Meta, TikTok y YouTube se debieron a que el contenido fue catalogado como "político", lo que genera restricciones en estas plataformas. Sin embargo, la distribuidora del filme en Estados Unidos, Bleecker Street, había apelado estas decisiones.

Gibney es conocido por sus documentales aclamados, como "Going Clear" sobre la Church of Scientology y "The Inventor" sobre Elizabeth Holmes. Su último trabajo, "Musk", se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia y ha recibido críticas casi unánimemente positivas, manteniendo un 100% de calificación en Rotten Tomatoes. El documental se lanzará en cines de Estados Unidos el 9 de octubre.

La crítica de Vulture, Bilge Ebiri, describió el documental como un estudio fascinante sobre el carácter de Musk, abordando su carrera tecnológica, su relación con el expresidente Donald Trump y su vida personal. Ebiri también advirtió que, aunque el filme es revelador, también actúa como una advertencia sobre el futuro.

A pesar del aclamado recibimiento, surgieron dudas sobre la distribución internacional del filme debido a preocupaciones de Universal Pictures sobre posibles repercusiones con la administración Trump. Sin embargo, Universal confirmó que el documental se estrenará en cines, aunque aún está definiendo su estrategia de lanzamiento.

TechCrunch también se comunicó con TikTok, X y Bleecker Street para obtener comentarios sobre la situación.

Esta publicación ha sido actualizada para incluir la declaración de YouTube sobre la aprobación del anuncio.