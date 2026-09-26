Rally Cordobés: Baldo y el Citroën dueños del sábado en Laguna Larga, con Olmedo y el Skoda escoltas

Santiago Baldo navegado por Zacarías García sobre el Citroën C3 #2 impusieron su ritmo para ser los más rápidos de los 12,8 kilómetros de la única prueba especial de la jornada entre Manfredi y Campo Miretti, al marcar 7’28”2/10 y erigirse en los primeros líderes del Rally de Laguna Larga, por la séptima fecha de la temporada.

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El salteño Tomás Olmedo con el Skoda Fabia #22del equipo”Villagra Racing”, volvió a demostrar que tiene argumentos firmes y quedó a solo 6/10 de Baldo. El actual campeón Germán Hubmann con el Skoda Fabia que lleva el #1, completó el terceto de los más rápidos, a una diferencia de1”8/10. El sanjuanino Gabriel Abarca, debutando con un Skoda del equipo “EZD Rally Team” y Diego Martínez (Skoda), completaron los cinco mejores lugares de la categoría RC2.

El oriundo de La Falda, Gastón Pedrido con VW Gol, lidera la categoría Maxi Rally, al ser el más rápido hoy y marcar una diferencia de 7”7/10 sobre Osvaldo Pedrido (Ford) y 36”7/10 respecto del tercero, Elder Tasca (VW Polo).

Los hermanos de San Francisco, Carlos y Eduardo Maggi (VW) están al frente de la reñida clase RN4 al haber doblegado al local Esteban Barbero (Toyota) por 4”4/10, y al joven Felipe Schroëder (VW) por 4”5/10. Pablo Baudino (Peugeot), Adrián Fernández (VW), Matías Alvarez (Chevrolet), Oscar Civalero y Héctor Pfening, ambos con Subaru, completaron los ocho mejores lugares.

El santafesino de Esmeralda, Roberto Forzani con Peugeot, marcó el ritmo de la división RC3, al ganar el único sector del sábado en 8’28”2/10, dejando escolta a Guillermo Ambrosio (Peugeot) por 3”5/10 y a Valentino Cardoso (Ford) por 6”0/10.

La Clase N1 este sábado quedó en manos de los representantes de San Francisco, Luis Gómez y Mauricio Armando con el Peugeot, quienes prevalecieron por 13”2/10 sobre el Ford de Rodrigo Márquez y 15”6/10 respecto de Luciano Sabbatini (Ford).

El de Córdoba capital, Juan Manuel Paisa, navegado por Lucas Martín, solo ganaron la jornada por 1/10 frente a Mauro Cravero, ambos con Peugeot en la división RC5, donde Santiago Sabbatini (Ford) quedó tercero a 3”0/10, en tanto que Agustín Barrandegui (Ford) y Pablo Curletto (Peugeot) cerraron el quinteto de punta.

El villamariense Renato Marchetto (VW) marcó esta tarde 9’07”1/10 para ganar el tramo único en la clase RC6, dejando detrás a Tomás Perotti (VW) por 6”2/10 y a Nicolás Nicolino (Ford) por 7”5/10.

Rally de Laguna Larga/Día 2-Domingo

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo desde Laguna Larga. Imágenes. Prensa Rally Cordobés.